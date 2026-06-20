Волонтеры из семи стран поддержали акцию "Таза Қазақстан" на Балхаше

Второй день Balkhash Tour Fest начался не с концертов и соревнований, а с заботы о природе, сообщает Zakon.kz.

Рано утром участники фестиваля вышли на уборку побережья Балхаша.

К экологической акции присоединились не только казахстанские волонтеры, но и гости из семи стран. Вместе они собрали более 30 мешков мусора, очистив берег озера.

Фото: акимат Карагандинской области

Экоакция стала частью общенациональной программы "Таза Қазақстан" и еще раз показала, что современный туризм – это не только отдых, но и ответственность за место, куда приезжаешь.

Фото: акимат Карагандинской области

"Рано утром мы вышли на экологический субботник. Вместе с нами наводили порядок иностранные волонтеры. В итоге собрали больше 30 мешков мусора. За участие получили памятный мерч фестиваля", – рассказал волонтер из Караганды Динмухаммад Мукангали.

Фото: акимат Карагандинской области

По его словам, такие мероприятия объединяют молодежь разных стран и помогают находить единомышленников через реальные дела.

Фото: акимат Карагандинской области

Напомним, второй день Balkhash Tour Fest собрал на побережье озера сотни участников. В фестивале принимают участие волонтеры из семи стран, которые приехали не только познакомиться с Балхашом, но и внести свой вклад в сохранение его уникальной природы.