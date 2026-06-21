ERTIS-BAYAN CUP собрал рекордное число зрителей на новом ипподроме Павлодара

Праздник национального конного спорта отметили широко. Главное событие лета привлекло жителей и гостей Павлодарского Прииртышья. На традиционную байгу и классические скачки пришли поболеть 10 000 посетителей, сообщает Zakon.kz.

Трибуны азартно встречали жокеев и лошадей. Чистокровные скакуны с солидной родословной и сказочными именами показали, на что способны. Тулпары, будто на крыльях проносились мимо зрителей. Даже не специалисту видны качества, что ценятся в Казахстане у лошадей: красота, сила, выносливость, резвость, и единое стремление к цели вместе с человеком. Масштабный праздник объединил любителей конного спорта, национального наследия, сильнейших скакунов и наездников из разных стран.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

"Особое внимание развитию спорта, сохранению национальных традиций и популяризации исконных видов спорта уделяет глава государства Касым-Жомарт Токаев. По его поручению в стране создаются современные спортивные объекты и поддерживаются национальные виды спорта. Республиканский турнир по национальным и классическим видам скачек ERTIS-BAYAN CUP проводим на новом ипподроме. Он станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры и коневодческой культуры региона. На дорожке ипподрома встретились лучшие наездники Казахстана, Кыргызстана и России". Аким Павлодарской области Асаин Байханов

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Новый спортивный объект "Ертiс Павлодар" расположен за Щербактинским мостом. Это современная площадка для проведения соревнований по конному спорту. Для зрителей оборудованы две трибуны на 800 мест. На территории расположены конюшня на 20 стойл, тренировочный круг для подготовки лошадей, парковочная зона и площадки для торговли.

Главная ипподромная дорожка в 2 000 метров позволяет проводить соревнования различного уровня. Для участников подготовлены стартовые площадки на дистанции от 800 до 2000 метров.

На турнире состоялись классические скачки на дистанциях 1 200, 2 000 и 2 400 метров. Любители национальных видов спорта наблюдали за заездами "Құнан бәйге" на дистанции 8 километров, а также за масштабным состязанием "Аламан бәйге" на 18 километров с участием 30 скакунов. Отдельный заезд "Құнан бәйге" провели только среди лошадей, рожденных в Павлодарской области.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

"В день открытия ипподрома "Ертiс Павлодар" впервые для региона стартовал уникальный открытый республиканский турнир по классическим и национальным скачкам ERTIS-BAYAN CUP. Он объединяет в себе два вида скачек: это гладкие скачки и национальные скачки "байга". А в Павлодаре очень давно не было гладких скачек. (гладкие скачки – это конные соревнования по ровной дорожке без препятствий – прим. ред.). Нужно также отметить, что вообще для павлодарского региона байга – один из любимых национальных видов спорта. На чемпионат заявлено более ста лошадей и наездников из разных стран. Также на турнир по қазақ күресі среди абсолютных победителей с участием сильнейших спортсменов из Казахстана прибыли и борцы из Монголии". Заместитель акима города Павлодара Светлана Гладышева

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

На новом ипподроме увеличено количество посадочных мест. Также сделано специальное зеленое покрытие, чтобы посетители могли комфортно располагаться не только на трибунах. Достаточно места и для парковки личных авто. Также можно приехать на общественном транспорте, следующим до села Жетекши. Между тем, для удобства зрителей на ипподром и обратно курсировали бесплатные автобусы. В акимате Павлодара отметили: когда будут проводиться соревнования по скачкам, транспорт для подвоза посетителей обеспечат.

В будущем только байгой на новом ипподроме не ограничатся, будут организовывать и гладкие скачки. Вне состязаний на ипподроме есть возможность для тренировок тех, кто занимается национальными видами конного спорта. А также это территория для обучения лошадей и их проката.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

"Очень много людей приехали на открытие ипподрома семьями, с детьми. Здесь большая развлекательная зона. Мы даем для ребят мастер-классы по разным жанрам изобразительного искусства, рисуем аквагрим. Радостно, что в нашем городе будет теперь такой масштабный центр притяжения и развития конного спорта. Я лошадей очень люблю. И работа ипподрома будет интересна не только спортсменам. Художникам было бы интересно прийти сюда на пленэр, развивать анималистику, рисовать лошадей". Художник-педагог Александра Ловина-Самошкина

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Открытие нового ипподрома стало праздником зрелищных спортивных соревнований и национальных традиций. Для посетителей – состязания наездников и поединки борцов, семейные площадки отдыха, колоритные фотозоны, угощения, творения ремесленников, демонстрация мастерства беркутчи, выставка собак национальных пород – казахской тазы, средне-азиатской овчарки и породы тобет. Эксперты отметили, что это тоже чемпионат – красоты и традиций.

"Зарегистрировали около 30 участников из Павлодарской области, большинство – тазы. И это радует, в последние годы развивается интерес к национальным породам. Тазы уже признала международная кинологическая федерация. А мы дальше популяризируем наши породы, прививаем гуманное отношение, любовь и ответственность к животным. Павлодарский регион славится своими тазы – у нас очень красивое поголовье. Помимо красивого экстерьера, ценятся и их рабочие качества: это выносливые собаки. Во времена джута и голода они спасали целые аулы, принося добычу с охоты. Они адекватные, ориентированы только на своего хозяина, не проявляют агрессии к детям. Это "семейная" собака. Есть заводчики уже во многих поколениях, и они продолжают национальные традиции". Президент регионального общественного обединения "Национальная кинологическая федерация "Альянс"" Данара Сейтканова

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

На праздничном концерте выступили популярные казахстанские артисты, группы "Абырой" и "Жошы". Зрелищный пункт насыщенной программы – шоу знаменитой международной группы профессиональных каскадеров Nomad, известной участием в крупных голливудских кинопроектах.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Чемпионат на новом ипподроме для павлодарцев стал событием, соединившим в себе национальные виды спорта, отдых и развлечения. Победителям турнира вручили награды и призы. Главные подарки для чемпионов соревнований – автомобили. А среди гостей провели лотерею с ценными выигрышами.