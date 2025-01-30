Перуанский стадион "Монументаль" собрал аншлаг в 80 000 зрителей из-за Месси

Рано утром 30 января футбольный клуб "Интер Майами" переиграл "Университарио" на знаменитой перуанской арене "Монументаль". Стадион, который вмещает 80 тыс. болельщиков, был забит до отказа фанатами, которые пришли посмотреть на главную звезду гостей Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

В этой товарищеской игре чемпион МЛС был сильнее хозяев поля из "Университарио" только в серии послематчевых пенальти.

Основное время поединка закончилось нулевой ничьей.

Лидер и нападающий клуба из Флориды Лионель Месси появился на поле сразу с первых минут матча, сыграл 73 минуты и затем был заменен.

Игра прошла в главном городе Перу – Лиме, на стадионе "Монументаль", который был возведен в 2000 году.

Арена, которую могут посетить 80 тыс. зрителей, является второй по вместимости в Южной Америке.

Главный герой перуанского товарищеского матча, Лионель Месси, 4 января получил президентскую медаль свободы от Джо Байдена.