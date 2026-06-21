Необорудованные пляжи и алкоголь стали причинами трагедий на воде в ВКО

С начала купального сезона в ВКО на воде погибли два человека. Несчастные случаи произошли на необорудованных местах купания, в результате переоценки своих сил и состояния алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

На фоне трагедии, а также в связи с жаркой погодой и увеличением числа отдыхающих в ВКО усилены меры безопасности на водоемах. Сотрудники ДЧС активизировали профилактические рейды и патрулирование мест массового отдыха, уделяя особое внимание соблюдению правил поведения на воде.

Очередная проверка прошла на территории Бухтарминского водохранилища. В ходе рейда спасатели выявили нарушения требований безопасности, в результате чего трое граждан были привлечены к административной ответственности по ст. 412 КоАП РК.

Для оперативного реагирования на возможные происшествия специалисты используют современные катера, оснащенные мощными двигателями, средствами навигации и связи, а также оборудованием, необходимым для проведения спасательных операций. Это позволяет значительно повысить эффективность патрулирования и сократить время прибытия к месту возможного ЧП.

По данным ДЧС ВКО, с начала летнего сезона проведено более 200 профилактических рейдов и патрулирований. В ходе мероприятий сотрудники службы охватили тысячи отдыхающих, разъясняя им основные правила безопасного отдыха у воды и предупреждая о возможных рисках.

Спасатели призвали отдыхающих строго выполнять следующие правила:

Выбирать для купания только оборудованные пляжи.

Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодках, катерах, катамаранах, скутерах.

Перед выходом в плавание обязательно надеть спасательные жилеты.

Запрещается нырять с лодок, катамаранов, катеров.

Запрещается перегружать плавсредство сверх установленной нормы.

Ни в коем случае не садиться на борт лодки, катера, не пересаживаться с одного места на другое, а также не переходить с одной лодки на другую.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасли двух подростков с высоты более четырех тысяч метров.