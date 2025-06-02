В МЧС назвали причины, из-за которых отдых заканчивается трагедией
К примеру, согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) за 2 июня 2025 года, на сегодняшний день в стране имеется 700 разрешенных мест для купания.
На водоемах страны установлено 6784 предупреждающих и запрещающих знаков "Купание запрещено". Также данные о запрещенных и разрешенных местах для купания размещены на платформе 2GIS.
"Большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах".Пресс-служба МЧС РК
В целях предотвращения и минимизации фактов гибели людей на водоемах страны, МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды.
Основными из которых являются:
- купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;
- категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;
- не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества на отдыхе у воды;
- не заплывать за буйки;
- не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;
- не подплывать близко к водным транспортам;
- не издавать ложные звуки тревоги;
- и самое главное не оставлять детей без присмотра у воды.
"Призываем всех граждан относиться максимально ответственно к своей жизни и жизни своих близких. Строго соблюдать вышеуказанные правила".Пресс-служба МЧС РК
24 мая 2025 года на Капшагайском водохранилище произошла трагедия. На диком пляже одной из баз отдыха 11-летнего ребенка убило током. Его тетя записала видеообращение для огласки данного случая. Также она надеется, что на всем побережье будут проведены проверки.