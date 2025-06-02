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Общество

В МЧС назвали причины, из-за которых отдых заканчивается трагедией

МЧС, Казахстан, спасатели, вода, дети, безопасность, правила, жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 16:15 Фото: gov.kz
1 июня 2025 года в Казахстане начался купальный сезон. С целью предотвращения несчастных случаев на воде и формирования у граждан культуры безопасности, сотрудники МЧС проводят активную профилактическую работу. Особое внимание спасателей обращено на безопасность детей, сообщает Zakon.kz.

К примеру, согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) за 2 июня 2025 года, на сегодняшний день в стране имеется 700 разрешенных мест для купания.

На водоемах страны установлено 6784 предупреждающих и запрещающих знаков "Купание запрещено". Также данные о запрещенных и разрешенных местах для купания размещены на платформе 2GIS.

"Большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды. Каждый гражданин должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах".Пресс-служба МЧС РК

В целях предотвращения и минимизации фактов гибели людей на водоемах страны, МЧС напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при нахождении у воды.

Основными из которых являются:

  • купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;
  • категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;
  • не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества на отдыхе у воды;
  • не заплывать за буйки;
  • не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;
  • не подплывать близко к водным транспортам;
  • не издавать ложные звуки тревоги;
  • и самое главное не оставлять детей без присмотра у воды.
"Призываем всех граждан относиться максимально ответственно к своей жизни и жизни своих близких. Строго соблюдать вышеуказанные правила".Пресс-служба МЧС РК

24 мая 2025 года на Капшагайском водохранилище произошла трагедия. На диком пляже одной из баз отдыха 11-летнего ребенка убило током. Его тетя записала видеообращение для огласки данного случая. Также она надеется, что на всем побережье будут проведены проверки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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