Причины гибели рыбаков вычислили спасатели ВКО

В текущем году в ВКО погибло три рыболова. Спасатели ДЧС региона проанализировали несчастные случаи и выявили ряд причин гибели рыбаков, сообщает Zalkon.kz.

По мнению экспертов, рыбаки часто погибают в нетрезвом состоянии и при нарушении мер безопасности, нахождении на водоемах без индивидуальных спасательных средств.



На данный момент в Восточном Казахстане усилена профилактическая работа. Рыболовам вручили рекомендации по соблюдению мер безопасности.

ДЧС ВКО напоминает следующие правила:

На всех, кто находится в лодке, обязательно должны быть спасательные жилеты.

На маломерных судах перед посадкой в лодку необходимо внимательно ее осмотреть и убедиться в ее безопасности.

Обязательно наличие спасательного круга и емкости для отлива воды.

Отправляясь на рыбалку заранее узнать погодные условия.

Всегда сообщайте близким, куда вы отправляетесь и ориентировочное время возвращения. Старайтесь это делать до наступления темноты.

При себе в обязательном порядке иметь медицинскую аптечку, карту местности.

Категорически запрещается рыбачить в нетрезвом виде.

Обязательно брать с собой на рыбалку:

Веревку . Берите всегда моток прочной веревки. Она нужна для спасения других рыбаков, которые попали в беду.

. Берите всегда моток прочной веревки. Она нужна для спасения других рыбаков, которые попали в беду. Свисток . Он поможет привлечь внимание окружающих при чрезвычайной ситуации на воде. Держите его в быстром доступе.

. Он поможет привлечь внимание окружающих при чрезвычайной ситуации на воде. Держите его в быстром доступе. Средства связи . Телефон необходим, что бы вызвать спасателей. Держите телефон в защитных от воды чехлах.

. Телефон необходим, что бы вызвать спасателей. Держите телефон в защитных от воды чехлах. Спасательный жилет поможет вам не утонуть.





"К лицам, допустившим нарушения, находясь на маломерных судах без индивидуальных спасательных средств, применяются меры административного воздействия по статье 583 "Кодекса об административных правонарушениях" Республики Казахстан. В ночное время рыбная ловля не допускается", – отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.

Ранее сообщалось, что пьяный лодочник едва не утонул в Павлодарской области.