#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
Общество

Жара в Алматы побила рекорд, державшийся 50 лет

Алматы, вид на город, термометр, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:01 Фото: Zakon.kz
В Алматы накануне, 16 июля 2026 года, синоптики зафиксировали жару, достигшую отметки +38°C. Этот показатель стал рекордным для этого дня. Предыдущий был зафиксирован полвека назад, в 1976 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев.

"+36,1°C было 16 июля 1976 года. Вчера, 16 июля 2026 года, побили данный рекорд, температура воздуха составила +38°C", – рассказал он корреспонденту Zakon.kz сегодня, 17 июля.

По словам синоптика, абсолютным максимумом жары за июль в Алматы остается показатель +43,4°C, который был зафиксирован в 1983 году. Данный рекорд пока остается непобитым.

Прогноз погоды по Алматы на ближайшие три дня

Днем ранее, 16 июля, синоптики сообщили, что сильная жара до +42°С ожидается в южной столице как минимум три дня:

  • 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем очень сильная жара +40+42°С.
  • 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С.
  • 19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С.

Синоптики раскрыли причины аномального зноя в Казахстане

Также в "Казгидромете" раскрыли причины аномальной жары в Казахстане. По их данным, в настоящее время над значительной частью страны сформировался устойчивый антициклон. Он препятствует развитию облачности, способствует интенсивному прогреву поверхности и обеспечивает поступление горячих воздушных масс из районов Центральной Азии и Ирана. В результате температура воздуха во многих регионах достигает +40+46°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:01
В Казахстане побит температурный рекорд 71-летней давности

По данным РГП "Казгидромет", в Казахстане из-за дождей с грозами ожидается спад аномальной жары. При этом синоптики уточнили, что радоваться рано, так как в некоторых регионах очень сильная жара до +48°С сохранится. Подробнее о погоде на 18, 19 и 20 июля 2026 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы
14:00, Сегодня
В Алматы на полтора месяца изменят движение из-за масштабной стройки
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
14:01, 09 июля 2026
Пик жары 10-12 июля: в Шымкенте ожидается до +40°C, в Астане и Алматы – до +38°C
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
11:22, 24 июня 2026
В Астане побит температурный рекорд, державшийся 85 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тренер Глазунов поделился своим впечатлением от игры &quot;Елимая&quot; в ЛК
14:23, Сегодня
Казахстанский тренер Глазунов поделился своим впечатлением от игры "Елимая" в ЛК
Казахстан победил Австралию на чемпионате Азии U18 и вновь сыграет с Кыргызстаном
14:09, Сегодня
Казахстан победил Австралию на чемпионате Азии U18 и вновь сыграет с Кыргызстаном
Сергей Павлович
13:57, Сегодня
Бразилец Уокер считает, что "Русский Нганну" Павлович "уничтожит" Алекса Перейру
Иэн Гэрри
13:39, Сегодня
Оливейра рассказал, как Гэрри может победить Махачева в бою за титул UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: