Жара в Алматы побила рекорд, державшийся 50 лет

В Алматы накануне, 16 июля 2026 года, синоптики зафиксировали жару, достигшую отметки +38°C. Этот показатель стал рекордным для этого дня. Предыдущий был зафиксирован полвека назад, в 1976 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев.

"+36,1°C было 16 июля 1976 года. Вчера, 16 июля 2026 года, побили данный рекорд, температура воздуха составила +38°C", – рассказал он корреспонденту Zakon.kz сегодня, 17 июля.

По словам синоптика, абсолютным максимумом жары за июль в Алматы остается показатель +43,4°C, который был зафиксирован в 1983 году. Данный рекорд пока остается непобитым.

Прогноз погоды по Алматы на ближайшие три дня

Днем ранее, 16 июля, синоптики сообщили, что сильная жара до +42°С ожидается в южной столице как минимум три дня:

17 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем очень сильная жара +40+42°С .

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем . 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С .

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем . 19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С.

Синоптики раскрыли причины аномального зноя в Казахстане

Также в "Казгидромете" раскрыли причины аномальной жары в Казахстане. По их данным, в настоящее время над значительной частью страны сформировался устойчивый антициклон. Он препятствует развитию облачности, способствует интенсивному прогреву поверхности и обеспечивает поступление горячих воздушных масс из районов Центральной Азии и Ирана. В результате температура воздуха во многих регионах достигает +40+46°С.

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По данным РГП "Казгидромет", в Казахстане из-за дождей с грозами ожидается спад аномальной жары. При этом синоптики уточнили, что радоваться рано, так как в некоторых регионах очень сильная жара до +48°С сохранится. Подробнее о погоде на 18, 19 и 20 июля 2026 года можете узнать по ссылке.