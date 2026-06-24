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События

Ербол Карашукеев проверил ход строительства социальных и инфраструктурных объектов в Таразе

аким, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:35 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе общения с акимами поручил принять конкретные меры по решению соцвопросов, ускорить строительство объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи, а также обеспечить качественное и своевременное завершение всех проектов.

В рамках исполнения данных поручений аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил ряд социальных и инфраструктурных объектов Тараза, где ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ.

Первым объектом посещения стала строительная площадка нового здания средней школы №27.

школа, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:35

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Существующие корпуса учебного заведения были построены в 1957, 1963 и 1970 годах и на сегодняшний день значительно изношены. В связи с этим ведется строительство новой школы на 600 мест.

Ербол Карашукеев подчеркнул важность завершения строительства в установленные сроки. Акимату города поручено обеспечить постоянный контроль за качеством работ, не допускать снижения темпов строительства и оперативно реагировать на вопросы, поднимаемые жителями и родительской общественностью.

"Президент поручил ускорить строительство объектов социальной инфраструктуры для детей и подростков. Данная школа является одним из таких объектов. Поэтому здесь не должно возникать никаких вопросов ни по качеству, ни по срокам выполнения работ", – отметил аким области.
техника, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:35

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В целом в регионе на системной основе ведется работа по развитию социальной инфраструктуры. В прошлом году в области введены в эксплуатацию 13 объектов образования, что позволило создать дополнительно 4,5 тысячи ученических мест.

В сфере здравоохранения открыты четыре новых объекта. Кроме того, введены в эксплуатацию 10 спортивных объектов и 103 спортивные площадки.

Затем глава региона ознакомился с ходом ремонтных работ в здании Центра поддержки семьи.

чиновники, осмотр, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:35

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким области подчеркнул высокую социальную значимость данного учреждения и обратил внимание на необходимость завершения ремонта в установленные сроки, обеспечения надлежащего качества работ и повышения уровня оказываемых населению услуг.

Далее Ербол Карашукеев посетил строительную площадку путепровода по проспекту Абая.

чиновники, стройка, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:35

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Реализация проекта направлена на решение многолетней проблемы жителей, проживающих по обе стороны железной дороги. Глава региона поручил усилить контроль за качеством строительства, соблюдать требования безопасности и максимально минимизировать неудобства для населения. Также была отмечена важность постоянной обратной связи с жителями и оперативного реагирования на возникающие вопросы.

В ходе рабочей поездки аким области ознакомился и с ходом реконструкции железнодорожного вокзала.

В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 62 процента. Ербол Карашукеев поручил ответственным лицам усилить темпы строительства и обеспечить завершение проекта в установленные сроки.

Кроме того, поставлены задачи по созданию комфортных условий для пассажиров, повышению качества обслуживания, упорядочению деятельности торговых объектов, пресечению несанкционированной торговли, а также обеспечению санитарной чистоты и общественного порядка на территории вокзала.

Подводя итоги рабочей поездки, аким области отметил, что выполнение поручений главы государства остается одним из приоритетных направлений работы.

"Президент поставил задачи по ускорению строительства объектов социальной инфраструктуры, своевременному решению вопросов, волнующих граждан, и поддержанию постоянного диалога с населением. Поэтому каждый проект должен быть ориентирован на конкретный результат. Для нас главное – повышение качества жизни жителей, создание комфортных условий для детей и обеспечение населения качественными услугами", – подчеркнул Ербол Карашукеев.

Глава региона отметил, что соблюдение сроков и качество работ на всех объектах будут находиться на постоянном контроле.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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