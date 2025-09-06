На юге Казахстана нашли захоронения с уникальными золотыми украшениями бронзового века

Археологи Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова обнаружили подводные артефакты в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 6 сентября в Министерстве науки и высшего образования, разведочные работы проводились в Ордабасинском районе на территории Богенского водохранилища, уровень воды в котором заметно снизился из-за засушливой погоды.

Экспедиция археологического центра Zhanibekov University за неделю исследований выявила орудия труда позднего палеолита и мезолита, в том числе около десяти халцедоновых камней, нуклеусы и пластины для резки и обработки.

Фото: МНВО РК

Кроме того, археологи раскопали несколько захоронений позднего бронзового века, где были найдены керамические сосуды с геометрическим орнаментом, украшение для виска с золотым покрытием, кольца, браслеты, серьги и мелкие бусины. Как отмечают руководитель археологического центра А. Подушкин и научный сотрудник Г. Стамкулова, подобные находки ранее в регионе не фиксировались.

Фото: МНВО РК

Также в ходе экспедиции выявлено захоронение канглы-сарматского периода (I век до н.э. – I век н.э.) с инвентарем воина: наконечниками стрел, ножом, кувшином и поясной пряжкой.

Работы проводились совместно с сотрудниками Национального историко-культурного заповедника. Все артефакты будут переданы в музей.

А ранее археологи из Казахстана и России нашли древнее захоронение с конем и оружием.

