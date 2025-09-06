#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.91
628.87
6.6
События

На юге Казахстана нашли захоронения с уникальными золотыми украшениями бронзового века

древние артефакты, археология, Туркестанская область , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 21:08 Фото: МНВО РК
Археологи Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова обнаружили подводные артефакты в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 6 сентября в Министерстве науки и высшего образования, разведочные работы проводились в Ордабасинском районе на территории Богенского водохранилища, уровень воды в котором заметно снизился из-за засушливой погоды.

Экспедиция археологического центра Zhanibekov University за неделю исследований выявила орудия труда позднего палеолита и мезолита, в том числе около десяти халцедоновых камней, нуклеусы и пластины для резки и обработки.

Фото: МНВО РК

Кроме того, археологи раскопали несколько захоронений позднего бронзового века, где были найдены керамические сосуды с геометрическим орнаментом, украшение для виска с золотым покрытием, кольца, браслеты, серьги и мелкие бусины. Как отмечают руководитель археологического центра А. Подушкин и научный сотрудник Г. Стамкулова, подобные находки ранее в регионе не фиксировались.

Фото: МНВО РК

Также в ходе экспедиции выявлено захоронение канглы-сарматского периода (I век до н.э. – I век н.э.) с инвентарем воина: наконечниками стрел, ножом, кувшином и поясной пряжкой.

Работы проводились совместно с сотрудниками Национального историко-культурного заповедника. Все артефакты будут переданы в музей.

А ранее археологи из Казахстана и России нашли древнее захоронение с конем и оружием. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В правительстве пообещали, что цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
События
22:03, Сегодня
В правительстве пообещали, что цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
Современный завод по переработке овощей и фруктов начали строить в Алматинской области
События
21:42, Сегодня
Современный завод по переработке овощей и фруктов начали строить в Алматинской области
К концу 2025 года уровень газификации в Алматинской области превысит 59%
События
21:38, Сегодня
К концу 2025 года уровень газификации в Алматинской области превысит 59%
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: