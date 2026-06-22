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События

Курган с двойной историей: в Казахстане сделали уникальное открытие

камни, захоронение, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:26 Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области
В Абайском районе Карагандинской области археологи в одном кургане нашли захоронения из двух исторических эпох, разделенных многими столетиями, сообщает Zakon.kz.

Погребения обнаружили во время исследований на могильнике Кулайгыр-1 возле села Кулайгыр.

камни, захоронение, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:26

Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области

Исследованный объект представляет собой круглый курган диаметром около 10 метров и высотой до 40 сантиметров. После снятия верхнего слоя грунта археологи обнаружили кольцевую ограду из каменных плит, уложенных в три-четыре ряда. Внутри ограды находилась каменная насыпь.

камни, захоронение, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:26

Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области

В центральной части кургана исследователи нашли захоронение раннего железного века, относящееся к Тасмолинской культуре. Погребение было совершено по обряду ингумации: умерший лежал на спине и был ориентирован по линии северо-запад – юго-восток. Среди находок – бронзовое зеркало, деталь пояса и человеческий скелет.

скелет, кости, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:26

Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области

Однако главная сенсация ожидала археологов глубже. Под каменной насыпью они обнаружили более древнее захоронение Нуринской культуры эпохи средней бронзы, датируемое XVIII-XVI веками до нашей эры.

Погребальная конструкция была выполнена в виде каменной цисты и ориентирована по линии север – юг. Захоронение совершено по обряду кремации: обожженные костные останки находились в южной части погребальной камеры.

"В одном кургане нами зафиксированы погребения двух разных исторических периодов, разделенных многими столетиями", – отметил руководитель Центра по сохранению историко-культурного наследия Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Тулкибай Тулеуов.
осколки, посуда, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:26

Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области

Среди сопутствующих находок археологи обнаружили фрагменты керамических сосудов с характерным для Нуринской культуры геометрическим орнаментом, бронзовую бляшку и части еще одного украшенного сосуда.

камни, захоронение, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:26

Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области

Полевой этап исследований уже завершен. Все обнаруженные артефакты направят на лабораторное изучение, которое поможет получить новые сведения о жизни и погребальных традициях древних жителей Центрального Казахстана.

Немного ранее, 8 июня 2026 года, в Мангистау археологи нашли целый кувшин, который был изготовлен местными мастерами в VI веке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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