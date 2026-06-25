Новая функция в eGov Mobile избавит казахстанцев от походов в ЦОН
Фото: pexels
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) поделились радостной новостью: оформление техпаспорта на недвижимость перевели в eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.
Специалисты разъясняют, что ранее на портале eGov.kz были обновлены государственные услуги по выдаче технического паспорта на объекты недвижимости. Теперь данную услугу пользователи могут получить и через приложение eGov Mobile.
Подробная инструкция по получению услуги в eGov Mobile доступна в видео.
Для того чтобы получить услугу на портале eGov.kz:
- Перейдите на главной странице в раздел "Гражданам" → "Недвижимость".
- Выберите раздел "Жилищные отношения" и услугу "Выдача технического паспорта объектов недвижимости".
- Заполните все необходимые данные.
- Подпишите заявку и получите результат в личном кабинете.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запущена электронная услуга по лицензированию детских образовательно-оздоровительных центров.
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