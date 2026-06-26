В административном центре Алматинской области открыт кардиологический центр

В городе Конаев введен в эксплуатацию новый современный кардиологический центр, который стал еще одним украшением областного центра и важным событием для жителей региона.

Новый медицинский объект является наглядным результатом проводимой работы по модернизации системы здравоохранения, строительству новых медицинских учреждений и укреплению кадрового потенциала. В реализацию проекта привлечено 3 млрд тенге инвестиций. Самое главное – здесь создано 200 новых постоянных рабочих мест для медицинских работников, – сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В торжественной церемонии открытия нового центра принял участие аким города Конаев Асхат Бердиханов, который поздравил жителей с этим знаменательным событием.

Фото: акимат Алматинской области

"Развитие инфраструктуры здравоохранения в регионах и создание сети высокотехнологичных медицинских центров является одним из приоритетных направлений государственной политики. Сегодня кардиологический центр, открывающийся в областном центре, представляет особую ценность для системы здравоохранения. Это важный шаг, направленный на повышение качества жизни населения и усиление борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Заболевания сердечно-сосудистой системы сегодня являются одной из наиболее актуальных медицинских проблем не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому запуск такого высокотехнологичного центра – своевременное и значимое решение. Здесь предусмотрен полный цикл оказания медицинской помощи – от диагностики до проведения сложнейших хирургических операций. В центре будут осуществляться диагностика и лечение заболеваний системы кровообращения, а также стационарное лечение заболеваний сердца и сосудов. Это позволит жителям области своевременно получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в другие регионы страны или за рубеж", – отметил аким города.

Асхат Бердиханов также выразил искреннюю благодарность инвесторам, строителям и медицинским работникам, внесшим вклад в своевременную и качественную реализацию проекта.

Фото: акимат Алматинской области

Инвестор проекта Бекарыс Жали подчеркнул, что новый объект стал результатом государственной поддержки, частных инвестиций и совместного труда. По его словам, главная цель открытия кардиологического центра — обеспечить жителей региона современной, качественной и доступной медицинской помощью. Он выразил благодарность руководству области и города, а также строителям за поддержку, оказанную при реализации проекта. В ходе церемонии инвестор торжественно вручил символический ключ от нового медицинского учреждения главному врачу центра Аскару Рахматалиеву.

После церемонии перерезания ленты главный врач провел для гостей экскурсию по зданию, ознакомив их с подразделениями центра и спектром оказываемых медицинских услуг.

Фото: акимат Алматинской области

Новый кардиологический центр – это не просто современное медицинское учреждение, а важный объект, призванный сохранить здоровье тысяч жителей, повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи и усилить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Нет сомнений, что центр внесет значительный вклад в укрепление здоровья населения Алматинской области, повышение качества жизни людей и сохранение многих человеческих жизней.