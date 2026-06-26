#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
485.95
565.74
6.83
События

В административном центре Алматинской области открыт кардиологический центр

Открытие кардиологического центра, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:50 Фото: акимат Алматинской области
В городе Конаев введен в эксплуатацию новый современный кардиологический центр, который стал еще одним украшением областного центра и важным событием для жителей региона.

Новый медицинский объект является наглядным результатом проводимой работы по модернизации системы здравоохранения, строительству новых медицинских учреждений и укреплению кадрового потенциала. В реализацию проекта привлечено 3 млрд тенге инвестиций. Самое главное – здесь создано 200 новых постоянных рабочих мест для медицинских работников, – сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В торжественной церемонии открытия нового центра принял участие аким города Конаев Асхат Бердиханов, который поздравил жителей с этим знаменательным событием.

Открытие кардиологического центра, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:50

Фото: акимат Алматинской области

"Развитие инфраструктуры здравоохранения в регионах и создание сети высокотехнологичных медицинских центров является одним из приоритетных направлений государственной политики. Сегодня кардиологический центр, открывающийся в областном центре, представляет особую ценность для системы здравоохранения. Это важный шаг, направленный на повышение качества жизни населения и усиление борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Заболевания сердечно-сосудистой системы сегодня являются одной из наиболее актуальных медицинских проблем не только в нашей стране, но и во всем мире. Поэтому запуск такого высокотехнологичного центра – своевременное и значимое решение. Здесь предусмотрен полный цикл оказания медицинской помощи – от диагностики до проведения сложнейших хирургических операций. В центре будут осуществляться диагностика и лечение заболеваний системы кровообращения, а также стационарное лечение заболеваний сердца и сосудов. Это позволит жителям области своевременно получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в другие регионы страны или за рубеж", – отметил аким города.

Асхат Бердиханов также выразил искреннюю благодарность инвесторам, строителям и медицинским работникам, внесшим вклад в своевременную и качественную реализацию проекта.

Открытие кардиологического центра, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:50

Фото: акимат Алматинской области

Инвестор проекта Бекарыс Жали подчеркнул, что новый объект стал результатом государственной поддержки, частных инвестиций и совместного труда. По его словам, главная цель открытия кардиологического центра — обеспечить жителей региона современной, качественной и доступной медицинской помощью. Он выразил благодарность руководству области и города, а также строителям за поддержку, оказанную при реализации проекта. В ходе церемонии инвестор торжественно вручил символический ключ от нового медицинского учреждения главному врачу центра Аскару Рахматалиеву.

После церемонии перерезания ленты главный врач провел для гостей экскурсию по зданию, ознакомив их с подразделениями центра и спектром оказываемых медицинских услуг.

Кардиологического центра, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:50

Фото: акимат Алматинской области

Новый кардиологический центр – это не просто современное медицинское учреждение, а важный объект, призванный сохранить здоровье тысяч жителей, повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи и усилить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Нет сомнений, что центр внесет значительный вклад в укрепление здоровья населения Алматинской области, повышение качества жизни людей и сохранение многих человеческих жизней.

Открытие кардиологического центра, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:50

Фото: акимат Алматинской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
В Алматы открылся Казахстанско-Немецкий глаукомный центр
12:40, 17 декабря 2024
В Алматы открылся Казахстанско-Немецкий глаукомный центр
Спорт школа в Улытау
21:49, 21 февраля 2026
В области Улытау открылась специализированная школа гребли на байдарках и каноэ
В акимате Конаева прокомментировали изменение границ населенных пунктов
16:14, 02 ноября 2023
В акимате Конаева прокомментировали изменение границ населенных пунктов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гусман Кыргызбаев
17:01, Сегодня
Этап Мирового Гран-при по дзюдо: Япония возглавила медальный зачёт, Казахстан идёт пятым
Максим Мухаметов
16:51, Сегодня
Владивостокский "Адмирал" из КХЛ подписал ещё одного хоккеиста сборной Казахстана
Нурсултон Рузибоев
16:35, Сегодня
Узбекский боец UFC Рузибоев сделал вес перед боем с Пуляевым на UFC в Баку
Елдос Сметов
16:20, Сегодня
Фиаско Абужакыновой, возвращение Сметова, проигрыш Кыргызбаева в финале: итоги первого дня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: