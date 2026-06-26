#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+27°
$
485.95
565.74
6.83
События

До +37°, а затем ливни с градом в Алматы: погода на неделю

прогноз погоды летом, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 19:07 Фото: Zakon.kz
Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в Алматы предстоящие выходные пройдут под знаком сильной жары – воздух прогреется до +37 градусов. Однако уже в последний день июня погода резко изменится: в город придет циклон с ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в выходные дни, 27-29 июня, в Алматы сохранится сухая и очень жаркая погода. Осадков не ожидается. Лишь в горных районах во второй половине дня из-за развития конвективной облачности возможны кратковременные грозовые дожди.

"В Алматы в предстоящие выходные сохранится сильная жара, днем температура воздуха повысится до +34+37 градусов жары, осадков не ожидается, лишь в горных районах в дневные часы с развитием конвективной облачности возможны кратковременные грозовые дожди. Однако уже с 30 июня ситуация начнет меняться". Даулет Кисебаев

Как разъяснил синоптик, активный циклон принесет дожди, временами сильные, грозы, возможен град и шквалистое усиление ветра. Основной фон температуры воздуха ночью +20+22°C, в дневные часы жара пойдет на спад, температура воздуха составит +28+30°C.

Прогноз погоды по Алматы на 27 июня – 3 июля 2026 года.

27 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +34+36°С.

28 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.

29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

30 июня: переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +30+32°С.

1 июля: пасмурно, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +27+29°С.

2-3 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С.

В связи с сильной жарой в выходные синоптики рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим и пользоваться головными уборами. С началом циклона жителям города также советуют быть внимательными из-за риска сильных ливней, гроз, града и порывистого ветра.

Ранее синоптики рассказали, что в субботу на территории Казахстана следует ожидать погоду с грозами, а в другой части республики – экстремальную жару до +41°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
машина, дорога, люди с зонтиками
12:11, 20 августа 2025
Похолодание, ливни с градом и 37-градусная жара обрушатся на Казахстан
погода весной
09:46, 25 апреля 2026
Грозы, град и +32°C: какая погода ждет Алматы до начала мая
когда в Алматы начнутся дожди
09:01, 09 мая 2026
От +33° до +13°: в Алматы после жары на День Победы резко похолодает и начнутся ливни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Шахтёр&quot;
20:00, Сегодня
"Шахтёр" обыграл "Тараз" в центральном матче 11-го тура Первой лиги
Фото: UFC
19:46, Сегодня
Асу Алмабаев провёл дуэль взглядов с Чарльзом Джонсоном перед поединком в UFC (видео)
Фото: UFC
19:18, Сегодня
"Он пытается не брать на себя вину". Алекс Перейра - об ответе Херба Дина на его критику
Фото: НОК РК
18:40, Сегодня
Ледовое шоу с участием Михаила Шайдорова в Ереване перенесли
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: