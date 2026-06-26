До +37°, а затем ливни с градом в Алматы: погода на неделю

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в Алматы предстоящие выходные пройдут под знаком сильной жары – воздух прогреется до +37 градусов. Однако уже в последний день июня погода резко изменится: в город придет циклон с ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в выходные дни, 27-29 июня, в Алматы сохранится сухая и очень жаркая погода. Осадков не ожидается. Лишь в горных районах во второй половине дня из-за развития конвективной облачности возможны кратковременные грозовые дожди.

"В Алматы в предстоящие выходные сохранится сильная жара, днем температура воздуха повысится до +34+37 градусов жары, осадков не ожидается, лишь в горных районах в дневные часы с развитием конвективной облачности возможны кратковременные грозовые дожди. Однако уже с 30 июня ситуация начнет меняться". Даулет Кисебаев

Как разъяснил синоптик, активный циклон принесет дожди, временами сильные, грозы, возможен град и шквалистое усиление ветра. Основной фон температуры воздуха ночью +20+22°C, в дневные часы жара пойдет на спад, температура воздуха составит +28+30°C.

Прогноз погоды по Алматы на 27 июня – 3 июля 2026 года.

27 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +34+36°С.

28 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +33+35°С.

29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +35+37°С.

30 июня: переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +30+32°С.

1 июля: пасмурно, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +27+29°С.

2-3 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +28+30°С.

В связи с сильной жарой в выходные синоптики рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим и пользоваться головными уборами. С началом циклона жителям города также советуют быть внимательными из-за риска сильных ливней, гроз, града и порывистого ветра.

Ранее синоптики рассказали, что в субботу на территории Казахстана следует ожидать погоду с грозами, а в другой части республики – экстремальную жару до +41°C.