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События

Грозы, шквал и затем сильная жара: погода в Алматы на неделю

Небо в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 09:01 Фото: Zakon.kz
После непродолжительного похолодания Алматы вновь накроет жара. Однако сначала мегаполис настигнут грозы, шквалистый ветер и резкое ухудшение погоды. Как изменится погода с 4 по 10 июля, сообщили Zakon.kz синоптики.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, днем 4 июля в мегаполисе ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквалистый ветер. Порывы западного ветра могут достигать 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит +16+18°C, днем столбики термометров не поднимутся выше +24+26°C.

В ночь на 5 июля вероятность кратковременного дождя и грозы сохранится, однако днем осадков уже не ожидается. Воздух начнет быстро прогреваться: ночью прогнозируется +17+19°C, днем – +28+30°C.

С 6 по 8 июля в Алматы установится сухая и жаркая погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем температура повысится с +30+32°C до +33+35°C, а ночью будет держаться в пределах +18+22°C.

К концу недели жара не отступит. 9 и 10 июля в дневные часы вновь возможны кратковременные дожди и грозы. Несмотря на это, дневная температура останется высокой и достигнет +33+35°C, ночью ожидается +20+22°C.

Вместе с тем синоптики объявили штормовое предупреждение.

"4 июля днем в Алматы прогнозируются кратковременный дождь, гроза и шквал, а порывы западного ветра усилятся до 15-20 м/с. В Алматинской области погода будет более суровой. На юге и в горных районах ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквал. Порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 23-28 м/с". Даулет Кисебаев

В Конаеве также прогнозируются кратковременный дождь, гроза и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Кроме того, на севере и востоке Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики рекомендуют жителям и туристам учитывать прогноз при планировании поездок, а в период гроз и сильного ветра соблюдать меры предосторожности.

Ранее стало известно, что по стране пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, в отдельных районах – сильные дожди.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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