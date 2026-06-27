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События

В Туркестанской области по поручению президента открыт уникальный экопарк

парк, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 09:20 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестанской области в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", инициированной главой государства, на берегу реки Карашық открыт экопарк "Түркістан", занимающий территорию в 50 гектаров, сообщает Zakon.kz.

По случаю открытия новой зоны отдыха состоялось масштабное мероприятие "Новая Конституция – правовая культура народа".

В торжественной церемонии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров, который поздравил жителей города с открытием нового объекта.

Нуралхан Кошеров, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 09:20

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Через несколько дней вступит в силу новая Конституция, которую всей страной поддержали на голосовании. В целях поддержки нашего Основного закона во всех районах и городах по инициативе населения проводились различные мероприятия. В итоге сегодня мы собрались на масштабную акцию. Жители Туркестана стали одними из лидеров по участию в референдуме и показали пример единства и патриотизма. В этой связи глава государства выразил искреннюю благодарность народу Туркестана, поддержавшему референдум. Президент недавно отметил: "Во время общенационального референдума наш народ сделал исторический выбор, определяющий будущее государства. Уверен, что Конституция как политико-идеологическая основа страны будет долгие годы служить на благо народа". Концепция "Закон и порядок" стала одним из ключевых принципов новой Конституции. Этот исторический шаг с воодушевлением поддерживают сознательное общество и образованная молодежь страны. Открытый по поручению главы государства экопарк – это не просто место отдыха, а современное пространство, где жители и гости Туркестана смогут встречаться, заниматься спортом и проводить свободное время с пользой. Новая Конституция – прочный фундамент нашего будущего. Пусть наш Основной закон укрепляет авторитет страны и делает Казахстан вечным и процветающим!" – сказал Нуралхан Кошеров.

Туркестанской области исполнилось 8 лет со дня образования. За этот период при поддержке президента и правительства регион активно развивался. Если в 1991-2017 годах было построено 8,7 млн кв. м жилья, 616 школ, 386 объектов здравоохранения, 21 объект культуры и 23 спортивных сооружения, то за последние 8 лет значительная часть этих результатов была достигнута дополнительно: построено 77% жилья (6,7 млн кв. м), 35% школ (214), 57% объектов здравоохранения (219). Кроме того, 801 населенный пункт обеспечен питьевой водой на 100%, а 90% населения подключено к газу. Объем регионального продукта за 8 лет вырос в три раза.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 09:20

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На мероприятии также выступили руководитель Департамента экономических расследований по Туркестанской области Сабыргали Балгалиев и общественный деятель, поддерживающий молодежь, Ерболат Балгабаев. Они призвали молодежь уважать закон, соблюдать общественный порядок и вносить вклад в развитие страны.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 09:20

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В целом на территории экопарка высажены деревья, адаптированные к местному климату: туранга, клен, акация, тополь и абрикос. Кроме того, в парке установлены 4 моста, 170 фонарей на солнечных панелях, 3 волейбольные площадки, 1 футбольное поле, детская игровая зона площадью 4 тыс. кв. м, 3 пляжные зоны для рыбалки, 11 зон для разведения костра, скамейки, барбекю-зоны, а также скульптуры из камня и дерева. При строительстве использовались экологически безопасные материалы.

парк, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 09:20

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На праздничном вечере выступили известные звезды казахстанской эстрады. Со сцены звучали песни Айданы Меденовой, Ұшкина Жамалбека, Alem и других артистов, подаривших зрителям хорошее настроение.

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Айсулу Омарова
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