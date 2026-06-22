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Общество

В Западно-Казахстанской области продолжается экологическая акция по благоустройству дворов

экологическая акция, ЗКО, Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:54 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Западно-Казахстанской области продолжается экологическая акция "50 JANA AULA", реализуемая в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", инициированной главой государства, сообщает Zakon.kz.

Очередное мероприятие организовали в городе Уральск и направлено на повышение качества жизни населения и сохранение чистоты окружающей среды.

В ходе акции во дворах многоквартирных жилых домов были проведены работы по благоустройству. Дворовые территории очистили от мусора, привели в порядок зеленые насаждения.

В экологической инициативе приняли участие молодежь области и волонтеры, которые внесли свой вклад в общее дело. Участники провели субботник и активно включились в работы по наведению порядка во дворах.

ЗКО, Уральск, акция, уборка, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:54

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По словам специалистов, подобные мероприятия не только улучшают санитарное состояние города, но и способствуют повышению экологической культуры жителей, а также укреплению их ответственности за состояние окружающей среды.

Как отметил заместитель руководителя Западно-Казахстанского областного ресурсного центра по работе с молодежью Нурсултан Сарсенбаев, главная особенность акции заключается в том, чтобы мотивировать жителей активно участвовать в поддержании чистоты и благоустройстве своих дворов.

Инициатива "Таза Қазақстан" – это не разовая акция по наведению чистоты, а важный проект, направленный на формирование в обществе культуры экологической ответственности. Благодаря акции "50 новых дворов" молодежь и жители объединяются вокруг общего дела и вносят реальный вклад в развитие родного города. Подобные инициативы способствуют укреплению экологической культуры в регионе и повышению качества жизни населения.Нурсултан Сарсенбаев

По информации организаторов, акция "50 JANA AULA" будет продолжена и в дальнейшем. В рамках проекта на различных территориях региона будут организованы работы по уборке и благоустройству, а также продолжится работа по привлечению жителей к защите окружающей среды и участию в благоустройстве родного края.

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Айсулу Омарова
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