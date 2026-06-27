Кокмайса: в области Улытау одновременно было подоено 500 кобылиц

В Жанааркинском районе области Улытау стартовал традиционный этнофестиваль "Кокмайса – живая история степи", посвященный богатому наследию и национальным ценностям казахского народа, сообщает Zakon.kz.

В рамках масштабного мероприятия одновременно были установлены 35 юрт, а число гостей составило около 15 тысяч человек.

В церемонии открытия принял участие аким области Улытау Дастан Рыспеков, который ознакомился с главной выставкой фестиваля и тематическими этнозонами.

Программа фестиваля началась в 09:30 с посещения креативной площадки. Затем состоялась торжественная церемония открытия фестиваля национальной кухни и традиций "Кокмайса – живая история степи", где глава региона поздравил участников и гостей с праздником.

Фото: акимат области Улытау

"Кокмайса уже стал настоящим брендом нашей области. В этом году фестиваль проходит в одиннадцатый раз. Если ранее он традиционно проводился в Улытауском районе, то сегодня впервые принимает гостей на земле Жанаарки. Особую значимость мероприятию придает участие гостей, специально приехавших из разных регионов Казахстана и зарубежных стран. Для нас это большая честь", – отметил аким области Улытау Дастан Рыспеков.

Фото: акимат области Улытау

Фото: акимат области Улытау

Одним из самых ярких моментов фестиваля стало одновременное доение 500 кобылиц. Это уникальное зрелище наглядно продемонстрировало преемственность национальных традиций и вызвало большой интерес у многочисленных гостей фестиваля.

Кроме того, была представлена старинная казахская традиция Кымызмурындык. Старейшины аула дали свое благословение, а гостям предложили свежеприготовленный кумыс. Для посетителей также были организованы национальные игры и показательные выступления мастеров традиционного искусства.

Фото: акимат области Улытау

После этого аким области посетил этноаулы, прибывшие из различных регионов страны, ознакомился с выставкой юрт, попробовал блюда национальной кухни, посмотрел театрализованные постановки, посвященные казахским обычаям и традициям, а также высоко оценил работы мастеров декоративно-прикладного искусства.

В рамках фестиваля состоялись зрелищные соревнования по национальным видам спорта. Гости стали свидетелями состязаний по кокпару, аударыспаку, казакша курес, традиционной стрельбе из лука, асык ату, разбиванию берцовой кости, поднятию барана и перетягиванию каната.

Во второй половине дня состоится церемония награждения победителей соревнований по национальным видам спорта, а также лучших мастериц по изготовлению лоскутных одеял құрақ көрпе.

Фото: акимат области Улытау

Завершится праздничная программа вечерним гала-концертом с участием звезд казахстанской эстрады – Ушкына Жамалбека, Озгериса Жерикбая и группы JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP.

Этнофестиваль "Кокмайса – живая история степи" является значимым культурным проектом, направленным на популяризацию национальных традиций, казахской кухни, народных ремесел и этнокультурного наследия. Из года в год фестиваль укрепляет национальную идентичность, способствует развитию туристического потенциала региона и становится одной из его главных культурных визитных карточек.