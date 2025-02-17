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Происшествия

Обрушение шахты в области Улытау: создана правительственная комиссия

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 00:53 Фото: wikimedia
По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова создана специальная Комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе области Улытау, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации правительства, комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

"Вице-премьеру поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций", – говорится в сообщении. 

Как сообщили в МЧС, в командном центре прошло совещание по видеосвязи, где координировали работу оперативных штабов, занимающихся аварийно-спасательными работами. На месте происшествия сейчас находятся председатель Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций Серик Джунисбеков, начальник ДЧС области Улытау Есен Байыров и заместитель председателя КПБ МЧС Кенгербай Есенеев.

В области Улытау 17 февраля произошло обрушение горной массы на руднике "Жомарт". За зоной обрушения остались семь работников шахты. На базе командного центра МЧС и ДЧС области развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована работа "горячей линии": 8 (7271) 55-96-21.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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