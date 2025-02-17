Обрушение шахты в области Улытау: создана правительственная комиссия

По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова создана специальная Комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе области Улытау, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации правительства, комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

"Вице-премьеру поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций", – говорится в сообщении.

Как сообщили в МЧС, в командном центре прошло совещание по видеосвязи, где координировали работу оперативных штабов, занимающихся аварийно-спасательными работами. На месте происшествия сейчас находятся председатель Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций Серик Джунисбеков, начальник ДЧС области Улытау Есен Байыров и заместитель председателя КПБ МЧС Кенгербай Есенеев.



В области Улытау 17 февраля произошло обрушение горной массы на руднике "Жомарт". За зоной обрушения остались семь работников шахты. На базе командного центра МЧС и ДЧС области развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована работа "горячей линии": 8 (7271) 55-96-21.

