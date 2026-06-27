Депутаты ПАСЕ выразили поддержку политическим реформам в Казахстане
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) принята письменная декларация "Конституционный референдум в Казахстане: новый этап реформ", в которой выражена поддержка политическим преобразованиям, инициированным в РК по итогам общенационального референдума, состоявшегося 15 марта 2026 года.
Автором документа выступил депутат ПАСЕ Мехмет Акалын (Турция, группа "Альянс либералов и демократов за Европу"). Декларация, подписанная 22 парламентариями, представляющими различные политические группы и национальные делегации европейских государств, характеризует референдум как важный этап институциональной трансформации Казахстана и модернизации системы государственного управления.
Депутаты ПАСЕ приветствуют цели конституционных реформ, включая переход к более сбалансированной модели управления, укрепление механизмов подотчетности, расширение доступа к конституционному правосудию и усиление гарантий защиты прав человека.
В декларации также отмечается конструктивный диалог между Казахстаном и Советом Европы в рамках действующих механизмов сотрудничества, направленный на обмен опытом в сферах конституционного развития, верховенства права и защиты прав человека.
Кроме того, парламентарии выражают готовность поддерживать дальнейшие усилия страны по укреплению демократического управления и верховенства закона, признавая Казахстан надежным партнером в Евразийском регионе.
Ранее Касым-Жомарт Токаев на международном форуме высказался о том, что в стране проводится масштабная работа по построению Справедливого Казахстана.