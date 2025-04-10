ПАСЕ одобрила план Казахстана по укреплению гендерного равенства в Центральной Азии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла декларацию, направленную на внедрение гендерного подхода в Центральноазиатском регионе, что стало значительным шагом в укреплении международного сотрудничества в области прав женщин, сообщает Zakon.kz.

Документ, подписанный 21 представителем национальных парламентов из 12 стран-участниц Совета, получил единогласную поддержку всех пяти политических групп ПАСЕ, что свидетельствует о широкой международной солидарности в отношении данной инициативы.

Декларация особо отмечает инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, выдвинутую на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году, об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Депутаты ПАСЕ выразили поддержку этой инициативе, подчеркнув ее важность как ключевой платформы для координации усилий по устойчивому развитию в регионе.

Кроме того, в документе приветствуется совместная инициатива по предоставлению образовательных возможностей афганским женщинам в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

Ожидается, что к 2027 году более 100 женщин из Исламского Эмирата Афганистан получат академические и профессиональные степени в университетах Центральной Азии.

Депутат ПАСЕ от Испании Лаура Кастель подчеркнула важность принятой декларации и создания Регионального центра устойчивого развития в Алматы.

"Этот центр станет ключевой платформой для координации усилий по устойчивому развитию, особенно в контексте сложной ситуации в Афганистане. Поддержка со стороны государств-членов Совета Европы усилит его роль в содействии стабильности и прогрессу в регионе. Особое внимание уделяется гендерному равенству, что особо актуально для Афганистана, где права женщин находятся под угрозой". Лаура Кастель

В декларации содержится призыв к государствам-членам Совета Европы поддержать гуманитарные инициативы Казахстана в Центральной Азии и оказать помощь странам региона в их усилиях по Афганистану. Документ ссылается на Стратегию Совета Европы по гендерному равенству на 2024–2029 годы и подчеркивает хрупкость прогресса в области прав женщин, особенно в свете возвращения Талибана в Афганистан.

Принятие этой декларации в ПАСЕ демонстрирует растущее международное признание роли Казахстана в продвижении устойчивого развития и гендерного равенства в Центральной Азии, а также его усилий по поддержке афганских женщин. Ожидается, что Региональный центр ООН в Алматы станет важным инструментом для реализации этих инициатив и укрепления многостороннего сотрудничества в регионе.