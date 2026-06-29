Впервые в Центральной Азии: выставка легенды видеоарта Билла Виолы открылась в Алматы

Такого не то чтобы в Казахстане, но и во всей Центральной Азии никогда не было. Almaty Museum of Arts при поддержке Halyk Bank представил грандиозную видеоарт-выставку. Это масштабный проект влиятельного художника современности Билла Виолы, сообщает Zakon.kz.

Открытие выставки Билла Виолы – историческое событие для всей Центральной Азии. По словам основателя Almaty Museum of Arts Нурлана Смагулова, он, чтобы вживую лицезреть мировой шедевр, несколько лет назад отправился в Бельгию. А теперь уникальные работы доступны алматинцам и гостям города.

"Я мечтал привезти к нам такую масштабную выставку. Билл Виола – мастер мирового уровня, пионер арт-видео. Лично я несколько лет назад со своей семьей ездил в Бельгию, чтобы посетить выставку Билла Виолы. Семь часов летел, чтобы окунуться в его творчество. Ранее эта выставка представлялась только в лучших музеях мира. Поэтому для нас честь быть частью такого события. Музейные туристы изучают карту, смотрят, где проходит выставка, и специально приезжают туда. Я надеюсь, что на выставку "Билл Виола: Пространство времени" приедут гости из разных стран мира, включая Китай, Азербайджан, Россию, Узбекистан, для того чтобы воспользоваться уникальной возможностью увидеть вживую такие шедевры". Основатель Almaty Museum of Arts Нурлан Смагулов

Фото: Halyk Bank

Первыми в Алматы к творчеству мастера прикоснулись около 30 представителей СМИ и гости из шести стран. "Пространство времени" объединяет 18 произведений, созданных с 1977 по 2013 год. Среди них будут представлены такие известные произведения, как "Отражающий бассейн", "Приветствие", "Плот", "Вознесение Тристана" и другие работы. Куратором выставки выступила лично директор Bill Viola Studio, супруга и многолетний творческий партнер художника Кира Перов.

"Во время своей творческой деятельности Билл создал 44 видео и 160 инсталляций. Также он является автором музыкальных работ. Часто читал лекции студентам, написал много статей. Каждый труд уникален со своим взглядом, подходом. Все это время он расширял границы видео как художественного медиума. Обращаясь к темам жизни и смерти, памяти и сознания, времени и человеческого восприятия, он создавал произведения, в которых движущееся изображение превращается в пространство глубокого эмоционального и физического переживания. Он наблюдал за простыми объектами и действиями". Глава Bill Viola Studio Кира Перов

Фото: Halyk Bank

Фото: Halyk Bank

Художественный руководитель Almaty Museum of Arts Меруерт Калиева отметила, что выставка Билла Виолы отражает стремление Almaty Museum of Arts сделать доступными для аудитории Казахстана ключевые явления мирового искусства и создавать пространство для содержательного диалога о культуре, истории и человеческом опыте.

"Оказывается, Билл Виола часто говорил своей супруге, что для него не столь важно, что выставка будет снова показана в Лондоне, Париже или Нью-Йорке, а лучше, если ее увидят, например, в странах Центральной Азии. Он хотел, чтобы у посетителей не было определенных ожиданий от выставки, а они полностью погружались в его творчество и могли все испытать через собственный жизненный опыт. Для Киры Перов было важно, что некоторые произведения сняты в пустыне, здесь есть отсылка к казахстанской культуре и пейзажам. Художник на протяжении своей жизни жил в разных местах, что отразилось на его творчестве: во Флоренции – идет искусствоведческая отсылка к искусству маньеризма, эпохе романтизма во Франции, в Японии он попал под влияние буддизма. Билл Виола никогда не использовал спецэффекты, это были реальные съемки с людьми, иногда с собой, он мог обрезать изображения, замедлять или ускорять". Художественный руководитель Almaty Museum of Arts Меруерт Калиева

Фото: Halyk Bank

Фото: Halyk Bank

Например, в работе "Плот" группу из 19 мужчин и женщин разного этнического происхождения и социально-экономического положения внезапно окатывают мощным потоком воды из шланга высокого давления.

"Одни сразу оказываются сбитыми с ног, другие пытаются устоять перед неожиданным натиском. Вода разлетается во все стороны, одежда и тела подвергаются ударам, лица и конечности искажаются от напряжения и боли под действием холодной и беспощадной силы. Люди хватаются друг за друга, пытаясь удержаться на ногах, что само по себе превращается в интенсивную физическую борьбу. Затем так же внезапно, как началось, воздействие воды прекращается, оставляя группу страдающих, растерянных и избитых людей. Постепенно они приходят в себя: одни начинают осознавать происходящее, другие плачут, третьи продолжают сжиматься от страха, а те немногие, кто сохранил силы, помогают упавшим подняться", – рассказала Меруерт Калиева.

Фото: Halyk Bank

Выставка организована при стратегической поддержке Halyk Bank. Сейчас конкуренция между странами идет не только за инвестиции, технологии и таланты, но и за качество культурной среды. Именно культура формирует открытое мышление, креативность и способность общества создавать новое. Halyk Bank поддерживает инициативы, которые обогащают культурную жизнь страны и создают возможности для знакомства с выдающимися мировыми именами.

"И мы, как Halyk Bank, поддерживаем не только бизнес-проекты и кредитуем экономику, но очень много вкладываем именно в культурную жизнь и развитие Казахстана. Мы поддерживаем все крупнейшие театры страны и также региональные театры. Мы поддерживаем развитие музыкальных направлений и фестивалей. Мы возим известных артистов в регионы, проводим концерты под открытым небом. И Almaty Museum of Arts тоже знаковый – это сегодня уже визитная карточка страны. И это не просто вклад в музей, а в развитие культурной жизни нашего общества. Поэтому для нас это как ДНК, призвание или миссия. Выставка Билла Виолы действительно событие мирового уровня, которое дает возможность по-новому взглянуть на искусство, человека и время. Мы рады, что можем внести свой вклад в развитие культурного пространства Казахстана и сделать такие проекты доступными для широкой аудитории". Председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова

Фото: Halyk Bank

Фото: Halyk Bank

Выставка будет открыта для посетителей с 1 июля 2026 года по 17 января 2027 года. Зал музея будет полностью переоборудован под иммерсивную выставочную среду.