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Казахстан вошел в топ-25 стран мира по защите прав детей

Дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 17:56 Фото: pexels
Казахстан занял 24-е место в Глобальном индексе прав детей KidsRights 2026, набрав 0,797 балла. Таким образом, республика вошла в число 25 государств мира с наиболее высокими показателями соблюдения прав и благополучия детей, сообщает Zakon.kz.
Индекс KidsRights 2026, подготовленный Университетом Эразма в Роттердаме совместно с международной организацией охватил 194 страны – участницы Конвенции ООН о правах ребенка. Исследование оценивает положение детей по пяти ключевым направлениям: выживание, здоровье, образование, защита и благоприятная среда.

Согласно рейтингу, лидером вновь стали Нидерланды с показателем 0,871 балла. Казахстан занял 24-е место, опередив ряд стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Среди государств постсоветского пространства позиции распределились следующим образом: Молдова расположилась на 32-м месте, Грузия – на 51-м, Азербайджан – на 60-м, Армения – на 70-м. Кыргызстан занял 82-е место, Таджикистан – 92-е, а Узбекистан – 96-е.
Исследователи отмечают, что индекс является одним из ключевых международных инструментов оценки соблюдения прав детей. Он позволяет анализировать эффективность государственной политики в данной сфере и выявлять направления, требующие дополнительного внимания.

Отметим, индекс KidsRights был впервые представлен в 2013 году. За годы существования он стал важным ориентиром для правительств и международных организаций при оценке положения детей и разработке социальных программ.

Высокая позиция Казахстана в рейтинге свидетельствует о стабильных показателях страны в области защиты прав детей, развития системы образования и здравоохранения, а также создания условий для благополучного развития подрастающего поколения.
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Фото Бауржан Апсеитов
Бауржан Апсеитов
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