Казахстан вошел в топ-50 крупнейших экономик мира – МВФ

В обновленном обзоре World Economic Outlook Международный валютный фонд существенно пересмотрел показатели РК в сторону улучшения. ВВП страны теперь оценивается в 360,46 миллиарда долларов, что позволило республике подняться на 49-е место в глобальном рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Этот рывок стал особенно заметен на фоне октябрьских ожиданий прошлого года, когда экономику оценивали лишь в 320 миллиардов долларов (50-е место).

В первой "полусотне"

Сегодня Казахстан официально опережает по номинальному объему производства такие страны, как Греция, Украина, Катар и так далее.

Ближайшие соседи по мировому рейтингу:

Нигерия (48-е место) – 377,4 миллиарда долларов. Казахстан вплотную приблизился к крупнейшей экономике Африки, сократив разрыв до минимума за последние годы.

Финляндия (50-е место) – 337,7 миллиарда долларов. Республика официально обошла одну из самых стабильных европейских экономик по номинальному объему.

Венгрия (51-е место) – 315,2 миллиарда долларов. Казахстан уверенно удерживает преимущество перед главным восточноевропейским конкурентом.

Внутренние факторы и структура роста

Оперативная статистика за первые четыре месяца 2026 года подтверждает позитивные расчеты фонда: реальный рост ВВП республики составил 3,6%. Примечательно, что в текущем году основной вклад в динамику вносят несырьевые отрасли – обрабатывающая промышленность, транспорт и строительство.

Показатель эффективности экономики – ВВП на душу населения – в Казахстане сейчас оценивается на уровне 17,5 тысячи долларов. Это подтверждает статус страны как государства с уровнем дохода выше среднего.

Лидерство в Центральной Азии

В региональном масштабе Казахстан продолжает усиливать позиции первенства. Согласно данным МВФ, номинальный ВВП соседей по Центральной Азии распределился следующим образом:

Узбекистан – 182 миллиарда долларов (60-е место в мире);

Туркменистан – 83 миллиарда долларов (88-е место);

Кыргызстан – 24 миллиарда долларов (129-е место);

Таджикистан – 20 миллиардов долларов (137-е место).

Фактически экономика Казахстана (360,5 миллиарда долларов) превышает суммарный объем всех остальных четырех стран региона, чей общий ВВП составляет около 309 млрд долларов.

Мировой контекст и концентрация капитала

Отметим, что мировая экономика в 2026 году достигла объема в 126 триллионов долларов при среднем росте в 3,1%. При этом глобальное лидерство остается крайне концентрированным: почти половина (47%) всего мирового производства приходится на пять государств.

Первое место сохраняют США с показателем 32,38 трлн долларов – это четверть всего мирового ВВП. Далее следуют Китай (20,85 трлн), Германия (5,45 трлн), Япония (4,38 трлн) и Великобритания (4,26 трлн). На фоне этих гигантов вхождение Казахстана в число 50 крупнейших экономик является важным индикатором устойчивости страны к глобальным финансовым шокам, отмечают специалисты фонда.

