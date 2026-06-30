Лучший визит в Алматы: как построить идеальный маршрут

Если к вам приехали родственники, друзья или бизнес-партнеры, хочется сделать их пребывание в Алматы по-настоящему впечатляющим. Как построить маршрут прогулок, показать достопримечательности, при этом совместить экскурсии и развлечения? Опытный экскурсовод дал практичные советы Zakon.kz.

Не пытайтесь успеть все

Экскурсовод-любитель Руслан Рахимов дал советы всем, кто хочет организовать интересный туристический маршрут. Главное правило, по его словам, – выбрать лучшее, не пытаясь охватить все сразу.

"Не пытайтесь вместить в одну экскурсию как можно больше мест и развлечений, доступных в вашем городе. Особенно для людей разного возраста и темперамента. И особенно если у вас всего один-два дня. Да, вам хочется увидеть или показать как можно больше интересных мест. Тем более в Алматы, где культурная жизнь разнообразна, а список достопримечательностей огромен".

Он добавил: лучшее, что можно подарить себе и своим гостям, – это яркие совместные впечатления, эмоции и воспоминания. И организовать такой отдых совсем несложно.

Лучший отдых – смена деятельности

Фото: SANREMO Resort&Spa

Второе правило, по мнению экскурсовода, заключается в том, чтобы не перегружать программу. Для комфортного отдыха достаточно посетить не более трех-четырех локаций за день.

"Желательно, чтобы туристические точки были расположены недалеко друг от друга. Если собираетесь в горы, не планируйте в этот день еще и зоопарк, и цирк, и театры с музеями. Как сказал академик Павлов, лучший отдых – это смена деятельности", – сказал Руслан Рахимов.

Поэтому стоит планировать день так, чтобы физическая активность сочеталась с расслаблением, а активные развлечения – со спокойным отдыхом.

"Вы не должны заскучать от монотонных лекций о достопримечательностях или устать от постоянных переездов, особенно с учетом городских пробок. Тем более что у гостей могут быть разные интересы. Одни любят спорт и пешие прогулки, другие – театры и музеи. Кто-то вообще захочет расслабиться у бассейна", – добавил экскурсовод.

Всегда идеально подходят водные развлечения

Фото: SANREMO Resort&Spa

Третье правило – включить в программу отдыха водные развлечения. По мнению Руслана Рахимова, именно ими лучше завершать насыщенный впечатлениями день.

"Почти каждую экскурсию по городу я предлагаю завершить в аквапарке. И, судя по отзывам клиентов, это всегда превосходит их ожидания. Судите сами: аквапарки легкодоступны, находятся в черте Алматы. Туда можно доехать на городском транспорте. Например, Hawaii&Miami расположен в западной части города, SANREMO Resort&Spa – в восточной. Оттуда многие мои гости даже едут прямо в аэропорт – он всего в 15 минутах езды", – отметил собеседник.

Фото: SANREMO Resort&Spa

По словам экскурсовода, такой формат позволяет завершить день на позитивной ноте. Здесь каждый найдет занятие по душе: от экстремальных водных горок до спокойного отдыха в джакузи с минеральной водой.

"Можно перейти к более спокойным развлечениям. К примеру, многим туристам нравится в SANREMO Resort&Spa аттракцион "Медленная река". Он позволяет буквально плыть по течению, забыв обо всем и оставаясь в полной безопасности. А безопасность, кстати, всегда на первом месте. Поэтому я смело рекомендую аквапарки даже пожилым туристам и семьям с маленькими детьми. Это особенно удобно, если в вашей компании люди разного возраста. Ведь важно провести время вместе так, чтобы комфортно было каждому. Например, в новом летнем парке Maiami Sunrise на территории Hawaii&Miami есть специальная зона для детей с особенностями развития. Там же оборудованы песочный пляж, площадка для пляжного волейбола, уютные беседки у бассейна, а вся территория буквально утопает в зелени, создавая ощущение тропического курорта".

Все это время персонал следит за комфортом и безопасностью посетителей. Именно поэтому, по отзывам гостей, в аквапарках чувствуется особая забота о каждом отдыхающем, продолжил экскурсовод.

Разнообразие часто можно получить в одном месте

Фото: SANREMO Resort&Spa

Четвертое правило – выбирать локации, где можно совместить сразу несколько видов отдыха. Именно такие места экскурсовод рекомендует включать в маршрут.

Так, в Hawaii&Miami и SANREMO Resort&Spa есть термальные бассейны, где круглый год температура воды составляет +38°С. Кроме того, здесь работают кафе с блюдами разных кухонь мира, что позволяет превратить отдых еще и в небольшое гастрономическое путешествие.

"Атмосфера аквапарков, пенные вечеринки и дискотеки давно стали легендой. Поэтому посетители здесь с удовольствием празднуют дни рождения, корпоративы, помолвки и другие важные события. Это привлекает именинников, так как они получают бесплатный вход в аквапарк. Для студентов и пенсионеров часто действуют льготы. Перед посещением можно заглянуть на сайт аквапарков, чтобы узнать, в какие дни проходят интересные акции и действуют специальные предложения", – подсказал гид.

Кроме того, здесь работают SPA-комплексы. В SANREMO Resort&Spa, например, расположен комплекс с семью тематическими саунами и широким выбором процедур для красоты и здоровья. Такой отдых особенно приятен после походов в горы или длительных прогулок по Алматы.

"Если вы хотите по-настоящему удивить гостей и подарить им яркие впечатления, это станет отличным выбором. На мой взгляд, Hawaii&Miami и SANREMO Resort&Spa уже сами стали одной из достопримечательностей Алматы. Больше нигде в Казахстане вы не найдете таких масштабных, современных и технологичных комплексов, где можно отдыхать круглый год", – заключил Рахимов.

Алматы – город, который невозможно узнать за один день. Но если грамотно составить маршрут, сочетая природу, достопримечательности, развлечения и отдых, даже короткое путешествие подарит массу ярких впечатлений. А значит, гости увезут с собой не только красивые снимки, но и желание снова вернуться в этот город.

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