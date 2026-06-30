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Первый вице-премьер посетил производственные и социальные объекты "Казахмыса"

Объекты &quot;Казахмыса&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:24 Фото: "Казахмыс"
В рамках рабочей поездки в область Ұлытау первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев совместно с акимом области Ұлытау Дастаном Рыспековым посетил производственные и социальные объекты группы "Казахмыс".

О реализуемых компанией инвестиционных инициативах рассказал председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі.

На Жезказганском медеплавильном заводе были представлены проекты капитального ремонта, модернизации оборудования и экологического обновления производства. Особое внимание было уделено реализации стратегических инвестиционных проектов, включая строительство нового сернокислотного цеха и газопоршневой электростанции. Их реализация позволит повысить экологическую эффективность производства, укрепить энергетическую устойчивость предприятия и обеспечить его дальнейшее технологическое развитие.

В ходе посещения Жезказганской обогатительной фабрики первый заместитель премьер-министра ознакомился с производственным процессом, реализуемыми программами модернизации и мероприятиями по повышению эффективности переработки минерального сырья.

Объекты "Казахмыса", фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:24

Фото: "Казахмыс"

Отдельным пунктом программы стал проект второго этапа строительства набережной вдоль Кенгирского водохранилища. Проект реализуется Группой "Казахмыс" совместно с акиматом области Ұлытау. Стоимость строительства составляет около 3,4 млрд тенге, завершение работ запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Руслан Өскенәлі отметил, что модернизация производственных мощностей, повышение экологической эффективности предприятий и развитие социальной инфраструктуры являются взаимосвязанными направлениями долгосрочной стратегии компании.

Группа "Казахмыс" остается одним из крупнейших инвесторов в развитие области Ұлытау. В 2026 году компания реализует в регионе социальные инфраструктурные проекты общей стоимостью свыше 30 млрд тенге. В их числе – реконструкция областного театра имени Серке Кожамкулова, благоустройство парка "Жастар", строительство набережной Кенгирского водохранилища, создание Университета Ұлытау, строительство студенческого общежития, развитие объектов здравоохранения, спорта и городской инфраструктуры. Реализация этих проектов направлена на повышение качества жизни жителей региона и является частью долгосрочной социальной политики компании.

Объекты "Казахмыса", фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:24

Фото: "Казахмыс"

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Айсулу Омарова
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