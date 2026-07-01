Такой прецедент не нужен – политолог Газиз Абишев об обмене территориями с Кыргызстаном

Пресс-секретарь президента Кыргызстана ввел в публичное пространство тему "обмена территориями между Казахстаном и Кыргызстаном". Политолог Газиз Абишев поделился своим мнением о том, как на подобное предложение отреагирует казахстанская сторона, сообщает Zakon.kz.

По словам Абишева, речь идет о 800-метровом участке в районе города Токмок, который нужен кыргызским властям для строительства платной автомагистрали.

"Полагаю, что казахстанская сторона от этого предложения откажется. Во-первых, территория – это табуированная тема. Казахстан в свое время приложил огромные усилия для закрепления своих государственных границ. Детально обсуждали каждый квадратный километр, где-то обменивались, где-то уступали, где-то стояли на своем. Это был важный этап казахстанской истории. И он благополучно завершился. Сейчас все границы Казахстана подписаны, делимитированы и демаркированы. Международно-правовое оформление закончено. Вопрос закрыт", – написал политолог.

Он уверен: вновь открывать тему, даже ради нескольких квадратных километров, не имеет смысла.

"Между Казахстаном и Кыргызстаном нет никаких территориальных противоречий. Подписана общая граница. Подписаны точки стыка с Узбекистаном и Китаем. Точка. В преамбуле Новой Конституции, кстати сказать, отмечена "неприкосновенность границ Казахстана". А во второй статье подчеркивается, что "государство обеспечивает неприкосновенность и неотчуждаемость своей территории", – объяснил эксперт свою позицию.

Как считает Газиз Абишев, создание подобного прецедента не нужно, ведь, если начать пересматривать нерушимые казахстанские границы с одной страной, рано или поздно с такими же предложениями могут обратиться и другие страны.

Сегодня бизнесмены и бюрократы могут пытаться убедить политиков изменить статус-кво, однако завтра подобные решения могут привести к непредсказуемым последствиям, подытожил политолог, еще раз подчеркнув, что вопрос земли, территории необсуждаемый.