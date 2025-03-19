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Политика

К этим людям есть ряд моральных вопросов – политолог о получателях иностранных грантов

Политолог Газиз Абишев, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 15:30 Фото: Facebook/Газиз Абишев
Политолог Газиз Абишев на заседании в Мажилисе 19 марта 2025 года высказался о получателях иностранных грантов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что на прошедшем заседании Национального курултая глава государства выразил поддержку той оптимизации гибридных методов внешней политики, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки.

"Те миллиарды долларов, которые распространяются по всему миру для проведения этого курса, сейчас по ним проводятся ревизии и вскрываются массовые нарушения. Речь идет и о деньгах, которые приходили в Казахстан, и о грантополучателях", – сказал Газиз Абишев.

По его словам, не все из грантополучателей плохие люди.

"Есть среди них хорошие люди, но есть и те, кто, сидя на финансовой подпитке из денег зарубежных налогоплательщиков, перегревал градус дискуссии и переходил рамки дозволенного, переходя на личные нападки и проявляя выборочную слепоту. Среди этих людей есть три категории... У меня нет никаких претензий к бессребреникам, которые десятилетиями борются без денег за какие-то свои проекты политические и гражданские. Но есть те, кто работает в этом направлении только тогда, когда им платят деньги из бюджетов, из чужих бюджетов, а есть те, кто делает только потому, что им платят и выполняет волю тех, кто им платит. Вот к этим людям есть целая череда моральных вопросов", – подчеркнул Газиз Абишев.

Ранее он озвучил основные итоги политических реформ в Казахстане.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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