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Более 5 тысяч нарушителей и контрабанда на 4,3 млрд: КНБ отчитался о ситуации на границе

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 10:40 Фото: unsplash
Сегодня, 1 июля 2026 года, стало известно о результатах деятельности Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) за июнь, сообщает Zakon.kz.

Так, за отчетный период в пограничной зоне задержан 5 281 нарушитель законодательства Казахстана, из них 4 493 иностранца.

Кроме того, предотвращено 1 476 попыток незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу на общую сумму 4,3 млрд тенге.

Среди изъятого:

  • наркотические средства – 32 факта;
  • оружие и боеприпасы – 66 фактов (84 единицы холодного оружия и 44 единицы боеприпасов);
  • горюче-смазочные материалы – 708 фактов, свыше 45 тонн на сумму 13,6 млн тенге;
  • товары народного потребления – 489 фактов на сумму более 2,1 млрд тенге;
  • валюта – 181 факт на сумму свыше 2,2 млрд тенге.

Также в акватории Каспийского моря пресечено 27 фактов браконьерства. Из незаконного оборота изъяты 24,7 км браконьерских орудий лова, а также 94 особи осетровых рыб общим весом 658 кг.

Общая сумма предотвращенного ущерба превысила 285 млн тенге.

В рамках своей компетенции Пограничная служба возбудила 50 уголовных дел, по которым продолжаются следственные действия.

"В производстве находятся 3 526 административных дел. По ним уже наложены штрафы на общую сумму более 36 млн тенге. Материалы по остальным выявленным фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений".Пресс-служба КНБ РК

12 июня 2026 года в Туркестанской области КНБ совместно с полицией и при координации прокуратуры пресекли деятельность преступной группировки. По данным следствия, ее членов подозревают в организации незаконных посреднических услуг водителям большегрузных автомашин за ускоренное прохождение таможенных процедур при пересечении границы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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