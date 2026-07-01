Более 5 тысяч нарушителей и контрабанда на 4,3 млрд: КНБ отчитался о ситуации на границе

Сегодня, 1 июля 2026 года, стало известно о результатах деятельности Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) за июнь, сообщает Zakon.kz.

Так, за отчетный период в пограничной зоне задержан 5 281 нарушитель законодательства Казахстана, из них 4 493 иностранца.

Кроме того, предотвращено 1 476 попыток незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу на общую сумму 4,3 млрд тенге.

Среди изъятого:

наркотические средства – 32 факта;

оружие и боеприпасы – 66 фактов (84 единицы холодного оружия и 44 единицы боеприпасов);

горюче-смазочные материалы – 708 фактов, свыше 45 тонн на сумму 13,6 млн тенге;

товары народного потребления – 489 фактов на сумму более 2,1 млрд тенге;

валюта – 181 факт на сумму свыше 2,2 млрд тенге.

Также в акватории Каспийского моря пресечено 27 фактов браконьерства. Из незаконного оборота изъяты 24,7 км браконьерских орудий лова, а также 94 особи осетровых рыб общим весом 658 кг.

Общая сумма предотвращенного ущерба превысила 285 млн тенге.

В рамках своей компетенции Пограничная служба возбудила 50 уголовных дел, по которым продолжаются следственные действия.

"В производстве находятся 3 526 административных дел. По ним уже наложены штрафы на общую сумму более 36 млн тенге. Материалы по остальным выявленным фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений". Пресс-служба КНБ РК

12 июня 2026 года в Туркестанской области КНБ совместно с полицией и при координации прокуратуры пресекли деятельность преступной группировки. По данным следствия, ее членов подозревают в организации незаконных посреднических услуг водителям большегрузных автомашин за ускоренное прохождение таможенных процедур при пересечении границы.