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Экономика и бизнес

Количество самозанятых в Казахстане увеличилось до полумиллиона

Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 10:53 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 1 июля 2026 года на заседании правительства рассказал об увеличении количества самозанятых, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом же, на 1 июня 2026 года общее количество налогоплательщиков достигло цифры в 2,8 млн человек.

"Это на 367 тысяч больше по сравнению с началом года. Численность лиц, применяющих режим самозанятости, увеличилась до 543,5 тысяч человек. Как отметил глава государства на совместном заседании палат Парламента, проведенные налогово-бюджетные реформы полностью перезагрузили всю экономическую систему и заложили фундамент для формирования новой модели казахстанской экономики", – сказал Жумангарин.

Основной акцент, по его словам, сделан на повышение эффективности государственных расходов, укрепление бюджетной дисциплины и усиление ответственности государственных органов за достижение конкретных результатов.

"Одновременно продолжается работа по расширению финансовой самостоятельности регионов. Вместе с этим, для обеспечения эффективного внедрения Налогового кодекса создан Проектный офис", – добавил министр.

О том, насколько вырастет экономика Казахстана к концу 2026 года, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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