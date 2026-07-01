Количество самозанятых в Казахстане увеличилось до полумиллиона

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 1 июля 2026 года на заседании правительства рассказал об увеличении количества самозанятых, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом же, на 1 июня 2026 года общее количество налогоплательщиков достигло цифры в 2,8 млн человек.

"Это на 367 тысяч больше по сравнению с началом года. Численность лиц, применяющих режим самозанятости, увеличилась до 543,5 тысяч человек. Как отметил глава государства на совместном заседании палат Парламента, проведенные налогово-бюджетные реформы полностью перезагрузили всю экономическую систему и заложили фундамент для формирования новой модели казахстанской экономики", – сказал Жумангарин.

Основной акцент, по его словам, сделан на повышение эффективности государственных расходов, укрепление бюджетной дисциплины и усиление ответственности государственных органов за достижение конкретных результатов.

"Одновременно продолжается работа по расширению финансовой самостоятельности регионов. Вместе с этим, для обеспечения эффективного внедрения Налогового кодекса создан Проектный офис", – добавил министр.

О том, насколько вырастет экономика Казахстана к концу 2026 года, читайте в материале.