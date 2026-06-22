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События

КНБ накрыл опасную группу на таможне: изъяты оружие и крупные суммы денег

силовики, таможня, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 11:15 Фото: gov.kz
12 июня 2026 года в Туркестанской области Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с полицией и при координации прокуратуры пресекли деятельность преступной группировки, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, ее членов подозревают в организации незаконных посреднических услуг водителям большегрузных автомашин за ускоренное прохождение таможенных процедур при пересечении границы.

На основе собранных материалов начато досудебное расследование в отношении 17 лиц, пятеро из которых водворены в изолятор временного содержания.

В итоге в ходе обысков изъяты 5 единиц огнестрельного и пневматического оружия, крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

деньги, оружие, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 11:15

Фото: gov.kz

документы, оружие, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 11:15

Фото: gov.kz

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Не так давно в аэропорту Алматы в руки КНБ попалась иностранка. Чем все закончилось, можно узнать тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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