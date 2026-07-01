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Политика

Президент поздравил казахстанцев со вступлением в силу Новой Конституции

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 08:05 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам по случаю вступления в силу Новой Конституции Казахстана. По словам главы государства, с сегодняшнего дня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент добавил, что мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества.

"На общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед. Это историческое решение навсегда останется в летописи страны как яркий пример подлинного патриотизма и высокой гражданской ответственности миллионов наших соотечественников. Глубоко символично, что День Конституции отныне неразрывно связан с началом декады "Наурызнама". Знаковая дата гармонично объединяет многовековые традиции весеннего возрождения с основополагающими принципами Нового Основного закона – стремлением к гражданской солидарности, передовым знаниям и добросовестному труду на благо Родины", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент убежден, что, опираясь на незыблемый правовой фундамент поистине всенародной Конституции, мы обязательно достигнем всех поставленных целей и утвердим в обществе созидательные ценности Закона и Порядка, Трудолюбия и Прогресса, Чистоты и Природолюбия.

"Сплотившись в нерушимый монолит общенационального единства, мы непременно покорим вершины мировой цивилизации и построим Справедливый Казахстан – государство равных возможностей и всестороннего развития всех без исключения граждан! Выражаю уверенность в конечном успехе намеченных планов, ведущих к процветанию нашего Отечества. Да здравствует Республика Казахстан! Да здравствует наш народ!" – сказал президент.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. На брифинге 17 марта 2026 года председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров огласил результаты голосования на республиканском референдуме по проекту новой Конституции. Итоги референдума: 7,9 млн казахстанцев проголосовали за новую Конституцию. Ее текст можно прочитать здесь.

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Аксинья Титова
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