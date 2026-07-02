Международное признание: ЕБРР расширяет использование системы закупок "Самрук-Қазына"

Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает Zakon.kz.

Подписание документа называют новым уровнем позиционирования закупочной системы фонда на международной арене. Дело в том, что, по букве соглашения между Казахстаном и ЕБРР, закупки по финансируемым банком договорам проводятся согласно правилам закупок ЕБРР и на его же площадке. Переход "на территорию" "Самрук-Қазына" демонстрирует международное признание созданного им механизма.

В самом фонде, комментируя новость, подчеркнули, что система закупок соответствует всем требованиям прозрачности, конкурентности, равного доступа, добросовестности и эффективности, предъявляемым как Европейским банком реконструкции и развития, так и другими международными институтами.

"Закупочная система "Самрук-Қазына" будет использоваться в проектах одного из ведущих международных финансовых институтов. Это не только свидетельство высокого уровня доверия со стороны ЕБРР к нашим процедурам, но и международное признание качества, прозрачности и эффективности закупочной системы фонда", – отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Важно добавить, что ранее ЕБРР уже применял закупочную систему фонда – при реализации проекта с АО "KEGOC". Опыт оказался успешным, поэтому его решено было закрепить подписанием соответствующего меморандума и продолжить сотрудничество по будущим проектам.

К слову, "Самрук-Қазына" – единственная структура за пределами ЕС, система закупок которой официально признана Европейским банком реконструкции и развития.