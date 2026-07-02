Движение поездов Tarlan Astana восстановлено. Система работает в штатном режиме

Фото: akorda.kz

Сегодня в 13:28 на перегоне между станциями "Сығанақ" и "Бәйтерек" произошло возгорание кабеля. В целях обеспечения безопасности пассажиров движение поездов было временно приостановлено.

Возгорание оперативно ликвидировано. После проверки состояния инфраструктуры и подтверждения безопасности движение поездов возобновлено в полном объеме. Пострадавших нет.

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