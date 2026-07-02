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События

Движение поездов Tarlan Astana восстановлено. Система работает в штатном режиме

Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, вагон ЛРТ, вагоны ЛРТ, вагон LRT, вагоны LRT, Астана, ЛРТ в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 16:29 Фото: akorda.kz
Сегодня в 13:28 на перегоне между станциями "Сығанақ" и "Бәйтерек" произошло возгорание кабеля. В целях обеспечения безопасности пассажиров движение поездов было временно приостановлено.

Возгорание оперативно ликвидировано. После проверки состояния инфраструктуры и подтверждения безопасности движение поездов возобновлено в полном объеме.

Пострадавших нет.

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Айсулу Омарова
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