Движение поездов Tarlan Astana восстановлено. Система работает в штатном режиме
Фото: akorda.kz
Сегодня в 13:28 на перегоне между станциями "Сығанақ" и "Бәйтерек" произошло возгорание кабеля. В целях обеспечения безопасности пассажиров движение поездов было временно приостановлено.
Возгорание оперативно ликвидировано. После проверки состояния инфраструктуры и подтверждения безопасности движение поездов возобновлено в полном объеме.
Пострадавших нет.
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