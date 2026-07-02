В Казахстане открыли центр, где будут готовить звезд мирового спорта

В Астане открылся Казахский национальный университет спорта – один из самых масштабных образовательных проектов в сфере спортивной науки и подготовки кадров в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Церемония открытия стала центральным событием международного форума "Новая эра спорта: КНУС 2026" и собрала представителей государственных органов, международных спортивных федераций, олимпийского движения и академического сообщества.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев, президент Международной федерации борьбы (UWW) Ненад Лалович, президент Международной федерации киберспорта (IESF) Влад Маринеску, представитель Всемирного антидопингового агентства (WADА) Рафал Пехота, а также руководители международных организаций, зарубежных университетов, национальных спортивных федераций, ученые и представители экспертного сообщества.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Символом завершения первого этапа масштабной трансформации университета, которая последовательно реализовывалась на протяжении последних пяти лет, стало открытие и нового кампуса. За этот период вуз существенно расширил международное сотрудничество, усилил научное направление и сформировал современную экосистему подготовки специалистов для спорта высших достижений, массового спорта и спортивной индустрии.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Учредитель Казахского национального университета спорта Нурасыл Медеу подчеркнул, что открытие нового университета стало итогом пятилетней системной работы по созданию в Казахстане современной образовательной и научной платформы для развития спорта. По его словам, университет создавался как ответ на новые вызовы времени и сегодня становится пространством, где формируется новое поколение тренеров, ученых, врачей спортивной медицины, педагогов и менеджеров, способных представлять страну на самом высоком международном уровне.

"За пять лет университет стал точкой притяжения, в которой знания, талант и трудолюбие слились в мощную энергию побед. И сегодня мы с гордостью заявляем, что заложенный фундамент оказался прочным и надежным. Уверен, что впереди нас ждет бессчетное количество еще более значимых достижений, бесспорное международное признание, грандиозные научные и спортивные победы. Казахский национальный университет спорта становится центром передовых знаний, инноваций и кузницей будущих чемпионов и лидеров страны", – отметил учредитель университета Нурасыл Медеу.

В ходе мероприятия президент Международной федерации борьбы (UWW) Ненад Лалович отметил растущую роль Казахстана в развитии спортивной борьбы и подчеркнул значимость создания современной образовательной базы, которая позволит готовить новое поколение спортсменов, тренеров и спортивных менеджеров по международным стандартам.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Президент Международной федерации киберспорта (IESF) Влад Маринеску в свою очередь отметил, что открытие национального университета спорта отражает глобальную тенденцию объединения классического спорта, цифровых технологий и инновационного образования. По его словам, развитие киберспорта сегодня невозможно без сильной научной и академической базы, а сотрудничество с Казахским национальным университетом открывает новые возможности для подготовки специалистов будущего.

В рамках церемонии состоялось присвоение звания "Почетный профессор Казахского национального университета спорта" президенту Международной федерации борьбы (UWW) Ненаду Лаловичу и президенту Международной федерации киберспорта (IESF) Владу Маринеску. Также состоялась торжественная церемония подписания Хартии студентов, символизирующей приверженность академическим ценностям, принципам честной конкуренции, уважения и спортивной этики.

​Гостям форума представили инновационные научные лаборатории, исследовательские центры и образовательные хабы. Делегации ознакомились с цифровой инфраструктурой университета, современными спортивными объектами, научным оборудованием, а также пространствами для подготовки спортсменов и проведения исследований и реализации международных образовательных программ.

​Сегодня университет позиционирует себя не только как образовательный центр, но и как международная площадка для подготовки специалистов нового поколения, развития спортивной науки, внедрения инноваций и укрепления сотрудничества с ведущими мировыми спортивными организациями. Именно такой подход позволяет Казахстану усиливать свои позиции на мировой спортивной арене и формировать современную модель спортивного образования, соответствующую лучшим международным практикам.