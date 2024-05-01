Первый казахский детсад открылся в Кремниевой долине
Фото: pixabay
Первый казахский детский сад открылся в США. В образовательном центре будут учить детей казахскому языку, сообщает Zakon.kz.
Об этом 1 мая сообщил телеканал "24.kz".
Отмечается, что идея создания образовательного центра принадлежит казахстанке Жанне Атабековой.
"По ее словам, теперь у казахстанцев, проживающих и работающих в Кремниевой долине, появилась возможность прививать молодому поколению национальные ценности и обучать казахскому языку", – говорится в сообщении.
Помимо выходцев из Казахстана, посещать садик смогут кыргызские и американские семьи.
Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана затронул тему языкового вопроса. Он уверен, что казахский станет языком межэтнического общения.
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