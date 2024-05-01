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Первый казахский детсад открылся в Кремниевой долине

Первый казахский детский сад открылся в Кремниевой долине , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 00:45 Фото: pixabay
Первый казахский детский сад открылся в США. В образовательном центре будут учить детей казахскому языку, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 мая сообщил телеканал "24.kz".

Отмечается, что идея создания образовательного центра принадлежит казахстанке Жанне Атабековой.

"По ее словам, теперь у казахстанцев, проживающих и работающих в Кремниевой долине, появилась возможность прививать молодому поколению национальные ценности и обучать казахскому языку", – говорится в сообщении.


Помимо выходцев из Казахстана, посещать садик смогут кыргызские и американские семьи.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана затронул тему языкового вопроса. Он уверен, что казахский станет языком межэтнического общения.

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