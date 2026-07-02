Токаев утвердил меры по борьбе с "лжепсихологами"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил закон "О психологической деятельности", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О психологической деятельности", – говорится в сообщении.

Ранее данный закон одобрили в Сенате. По словам депутата Асем Рахметовой, документ разработан с учетом поручений президента, который ранее указывал на рост числа так называемых "лжепсихологов" и "коучей" и необходимость усиления контроля в этой сфере.

Закон вводит новые требования к профессиональной подготовке специалистов. В частности, устанавливается профессиональный стандарт, определяющий квалификационные требования, компетенции и уровень подготовки психологов. Также предусматривается утверждение Кодекса профессиональной этики, регулирующего вопросы ответственности и конфиденциальности.

Кроме того, в рамках закона вводится обязательное использование научно обоснованных методов в работе психологов, а также институт супервизии для повышения качества профессиональной подготовки.

Одним из ключевых нововведений станет система сертификации психологов, которая позволит оценивать их соответствие установленным требованиям. Также будет создан государственный реестр специалистов в этой сфере.

Отмечается, что в стране уже сформирована необходимая образовательная база: подготовку психологов осуществляют 43 вуза, где обучаются около 17 тысяч студентов, а ежегодно выпускаются порядка 4 тысяч специалистов.

Также по поручению главы государства во всех регионах Казахстана работают центры психологической поддержки, которые только за прошлый год оказали около 50 тысяч консультаций.