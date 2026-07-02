#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
События

Токаев утвердил меры по борьбе с "лжепсихологами"

Новый закон: как изменится работа психологов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 20:12 Фото: magnific.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил закон "О психологической деятельности", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О психологической деятельности", – говорится в сообщении.

Ранее данный закон одобрили в Сенате. По словам депутата Асем Рахметовой, документ разработан с учетом поручений президента, который ранее указывал на рост числа так называемых "лжепсихологов" и "коучей" и необходимость усиления контроля в этой сфере.

Закон вводит новые требования к профессиональной подготовке специалистов. В частности, устанавливается профессиональный стандарт, определяющий квалификационные требования, компетенции и уровень подготовки психологов. Также предусматривается утверждение Кодекса профессиональной этики, регулирующего вопросы ответственности и конфиденциальности.

Кроме того, в рамках закона вводится обязательное использование научно обоснованных методов в работе психологов, а также институт супервизии для повышения качества профессиональной подготовки.

Одним из ключевых нововведений станет система сертификации психологов, которая позволит оценивать их соответствие установленным требованиям. Также будет создан государственный реестр специалистов в этой сфере.

Отмечается, что в стране уже сформирована необходимая образовательная база: подготовку психологов осуществляют 43 вуза, где обучаются около 17 тысяч студентов, а ежегодно выпускаются порядка 4 тысяч специалистов.

Также по поручению главы государства во всех регионах Казахстана работают центры психологической поддержки, которые только за прошлый год оказали около 50 тысяч консультаций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
люди, психолог
11:25, 25 июня 2026
В Казахстане ужесточают борьбу с "лжепсихологами" – Сенат одобрил закон
Токаев подписал закон
21:26, 23 января 2024
Токаев подписал закон о новых мерах поддержки экспортеров
Токаев подписал изменения в антикоррупционном законодательстве
11:14, 03 января 2026
Токаев утвердил изменения в законы по борьбе с коррупцией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НХЛ
20:32, Сегодня
Александр Овечкин ответил, кем бы стал, если бы не хоккей
Фото: ATP
20:09, Сегодня
Александр Бублик высказался о причинах пропуска теннисистами "Уимблдона-2026"
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
19:34, Сегодня
"Елимай" объявил о трансфере словенского защитника Миттендорфера
Фото: WTA
19:14, Сегодня
Ига Швёнтек без проблем вышла в третий круг "Уимблдона - 2026"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: