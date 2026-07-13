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Политика

Токаев направил телеграмму президенту Черногории

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 11:30 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Черногории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 13 июля 2026 года, глава государства поздравил президента Якова Милатовича по случаю Дня государственности Черногории.

"Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Черногорией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения. В телеграмме отмечается, что недавний официальный визит черногорского лидера в Астану, ставший важной вехой в истории двусторонних отношений, расширил горизонты для дальнейшего укрепления взаимодействия по широкому кругу направлений", – говорится в сообщении.

Президент Казахстана пожелал Якову Милатовичу успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Черногории – благополучия и процветания.

11 июля президент Казахстана направил поздравительную телеграмму главе Монголии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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