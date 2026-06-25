В Казахстане ужесточают борьбу с "лжепсихологами" – Сенат одобрил закон

Депутаты Сената 25 июня 2026 года одобрили закон "О психологической деятельности", передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Асем Рахметова напомнила, что глава государства отметил увеличение количества "лжепсихологов" и "коучей", поручив усилить борьбу с ними.

"Сегодня значение психологической поддержки возрастает во всех сферах общественной жизни. Сохранение эмоционального благополучия граждан, укрепление института семьи, обеспечение гармоничного развития детей и молодежи, а также формирование благоприятного психологического климата в трудовых коллективах требуют качественной профессиональной психологической помощи. Закон направлен на формирование единой правовой основы в сфере оказания психологических услуг и обеспечение граждан качественной психологической помощью", – сказала Рахметова.

По ее словам, документ предусматривает ужесточение требований к профессиональной подготовке психологов. В частности, вводится профессиональный стандарт, который установит четкие требования к уровню подготовки специалистов, их профессиональным компетенциям и квалификации. Кроме того, будет утвержден Кодекс профессиональной этики психологов, обеспечивающий соблюдение принципов профессиональной ответственности и конфиденциальности.

Для повышения качества психологической помощи вводится требование использовать научно обоснованные методы работы, а также предусматривается институт супервизии, направленный на поддержку профессионального развития специалистов.

Одним из важных нововведений закона станет введение института сертификации психологов. Сертификация позволит оценивать соответствие специалиста требованиям профессиональной подготовки и квалификации.

"Также предусматривается ведение государственного реестра психологов. Психологи, включенные в этот реестр, будут обязаны нести ответственность за качество своей профессиональной деятельности. Для внедрения этих механизмов в стране уже сформирована необходимая кадровая и институциональная база. По данным Министерства науки и высшего образования, подготовку психологов осуществляют 43 высших учебных заведения. По программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры обучаются около 17 тысяч студентов, а ежегодно обучение завершают почти 4 тысячи специалистов", – добавила депутат.

Кроме того, отметила она, по поручению главы государства во всех регионах страны функционируют центры психологической поддержки. Только за прошлый год эти центры оказали около 50 тысяч психологических консультаций.

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