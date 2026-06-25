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Общество

В Казахстане ужесточают борьбу с "лжепсихологами" – Сенат одобрил закон

люди, психолог, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 11:25 Фото: pexels
Депутаты Сената 25 июня 2026 года одобрили закон "О психологической деятельности", передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Асем Рахметова напомнила, что глава государства отметил увеличение количества "лжепсихологов" и "коучей", поручив усилить борьбу с ними.

"Сегодня значение психологической поддержки возрастает во всех сферах общественной жизни. Сохранение эмоционального благополучия граждан, укрепление института семьи, обеспечение гармоничного развития детей и молодежи, а также формирование благоприятного психологического климата в трудовых коллективах требуют качественной профессиональной психологической помощи. Закон направлен на формирование единой правовой основы в сфере оказания психологических услуг и обеспечение граждан качественной психологической помощью", – сказала Рахметова.

По ее словам, документ предусматривает ужесточение требований к профессиональной подготовке психологов. В частности, вводится профессиональный стандарт, который установит четкие требования к уровню подготовки специалистов, их профессиональным компетенциям и квалификации. Кроме того, будет утвержден Кодекс профессиональной этики психологов, обеспечивающий соблюдение принципов профессиональной ответственности и конфиденциальности.

Для повышения качества психологической помощи вводится требование использовать научно обоснованные методы работы, а также предусматривается институт супервизии, направленный на поддержку профессионального развития специалистов.

Одним из важных нововведений закона станет введение института сертификации психологов. Сертификация позволит оценивать соответствие специалиста требованиям профессиональной подготовки и квалификации.

"Также предусматривается ведение государственного реестра психологов. Психологи, включенные в этот реестр, будут обязаны нести ответственность за качество своей профессиональной деятельности. Для внедрения этих механизмов в стране уже сформирована необходимая кадровая и институциональная база. По данным Министерства науки и высшего образования, подготовку психологов осуществляют 43 высших учебных заведения. По программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры обучаются около 17 тысяч студентов, а ежегодно обучение завершают почти 4 тысячи специалистов", – добавила депутат.

Кроме того, отметила она, по поручению главы государства во всех регионах страны функционируют центры психологической поддержки. Только за прошлый год эти центры оказали около 50 тысяч психологических консультаций.

Ранее мы писали, что казахстанским психологам запретят использовать некоторые методы работы с пациентами.

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Азамат Сыздыкбаев
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