Энергосистема Казахстана получит дополнительные 700 МВт: в Курчатове стартовал крупный проект

Первые строительные работы на площадке новой конденсационной электростанции мощностью 700 МВт стартовали в Курчатове области Абай. 3 июля состоялась церемония закладки памятной капсулы, ознаменовавшая начало одного из крупнейших энергопроектов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Строительство КЭС "Курчатов" должно стать одним из ключевых проектов по обновлению генерирующих мощностей страны на фоне растущего спроса на электроэнергию и необходимости снижения дефицита базовой генерации. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 800 млрд тенге.

Новая электростанция будет состоять из двух энергоблоков мощностью по 350 МВт каждый. Согласно проекту, первый блок планируется ввести в эксплуатацию в 2031 году, второй – в 2032-м. Реализацией занимается ТОО "ГРЭС Курчатов" при взаимодействии с Министерством энергетики, акиматом области Абай и отраслевыми компаниями.

Фото: ТОО "ГРЭС Курчатов"

В церемонии запуска строительства приняли участие вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, аким области Абай Берик Уали, представители энергетических и промышленных компаний, а также отраслевых объединений.

На этапе строительства будут созданы тысячи рабочих мест, а после ввода станции – 400 постоянных рабочих мест для жителей области. Проект позволит привлечь значительные инвестиции, даст дополнительную нагрузку на местный бизнес, будет способствовать развитию инфраструктуры и обеспечит поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Фото: ТОО "ГРЭС Курчатов"

Представитель акционеров проекта ТОО "ГРЭС Курчатов" Темирлан Утегенов заявил, что строительство станции рассчитано на долгосрочную перспективу и должно обеспечить дополнительные возможности для развития промышленности и энергетики Казахстана.

"Сегодня мы фактически запускаем проект, который будет работать на экономику страны десятилетиями. Для нас важно не только построить новую генерирующую мощность, но и создать современный, технологичный и надежный объект энергетической инфраструктуры, который сможет обеспечить растущие потребности промышленности и регионов в электроэнергии", – подчеркнул Утегенов.

Фото: ТОО "ГРЭС Курчатов"

Как было отмечено, для энергетической системы Казахстана запуск новой станции имеет стратегическое значение. Потребление электроэнергии в Казахстане продолжает расти. Это связано с развитием промышленности, запуском новых производств, расширением цифровой инфраструктуры и общим ростом экономики. В этих условиях стране необходимы новые мощности базовой генерации, которые обеспечат стабильную и надежную работу энергосистемы.

КЭС "Курчатов" станет угольной электростанцией нового поколения. Проект предусматривает применение технологий сверхкритических параметров пара, которые позволяют повысить эффективность производства электроэнергии и сократить удельные показатели выбросов по сравнению с традиционными угольными энергоблоками. При проектировании также заявлено соответствие требованиям экологического законодательства Казахстана и принципам наилучших доступных технологий.

Фото: ТОО "ГРЭС Курчатов"

В рамках церемонии участники подписали послание для будущих поколений, которое было помещено в памятную капсулу. Также состоялась посадка первых деревьев будущего зеленого пояса вокруг электростанции.

Строительство КЭС "Курчатов" стало одним из крупнейших проектов, заявленных в энергетическом секторе Казахстана за последние годы. Его реализация должна существенно увеличить объемы базовой генерации в стране и стать одним из факторов дальнейшего промышленного развития как области Абай, так и национальной экономики в целом.