Сразу два погодных удара ждут Астану, Алматы и Шымкент в выходные

Фото: magnific.com

Синоптики подготовили прогноз погоды с 4 по 6 июля для Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Астана 4 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С. 5 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С. 6 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С. Алматы 4 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +24+26°С. 5 июля: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С. 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С. Шымкент 4 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С. 5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С. 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С. Ранее сообщалось, что июль 2026 проверит Казахстан на прочность.

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