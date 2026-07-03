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События

Сразу два погодных удара ждут Астану, Алматы и Шымкент в выходные

Погода в Астане, Алматы и Шымкенте резко изменится в ближайшие дни, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 16:20 Фото: magnific.com
Синоптики подготовили прогноз погоды с 4 по 6 июля для Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Астана

4 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

5 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

6 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

Алматы

4 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +24+26°С.

5 июля: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

Шымкент

4 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.

5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С.

6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

Ранее сообщалось, что июль 2026 проверит Казахстан на прочность.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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