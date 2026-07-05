В Алматинской области торжественно отметили Национальный день домбры

В Алматинской области широко отметили Национальный день домбры, прославляя главный символ казахской культуры – домбру, искусство исполнения кюев и богатое музыкальное наследие народа, сообщает Zakon.kz.

В городе Конаев состоялось торжественное мероприятие, направленное на укрепление уважения к национальной культуре и сохранение духовных ценностей для будущих поколений. В празднике приняли участие представители интеллигенции, ветераны, молодежь, деятели культуры и искусства.

Фото: акимат Алматинской области

Центром празднования стал парк имени Бердибека Сокпакбаева в Конаеве, где жителей региона с Национальным днем домбры поздравил аким Алматинской области Марат Султангазиев. В своем выступлении он отметил особую роль праздника в укреплении национального единства, духовных ценностей и культурного наследия народа.

Глава региона напомнил, что в соответствии с Указом президента РК с 2018 года первое воскресенье июля официально отмечается как Национальный день домбры. За прошедшие годы этот праздник занял достойное место в духовной жизни страны.

Фото: акимат Алматинской области

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев, поздравляя казахстанцев с Днем домбры, отметил: "Это особенный праздник для нашей страны. Отмечая его всей страной, мы укрепляем дух народа, расширяем его мировоззрение, прививаем молодому поколению традиции Великой степи и раскрываем величие нашего национального искусства. Домбра – это душа казахского народа, его история и самобытность. В звучании ее двух струн заключена многовековая летопись нашего народа, населявшего бескрайние просторы от Алтая до Атырау, от Алатау до Сарыарки. Как известно, с 1 июля вступила в силу обновленная Конституция Республики Казахстан. В Основном законе закреплено, что граждане обязаны заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бережно относиться к памятникам истории и культуры. Национальные ценности, находящиеся под защитой Конституции, будут жить вечно", – отметил Марат Султангазиев.

Он также подчеркнул, что празднование в прошлом году на уровне ЮНЕСКО 100-летнего юбилея выдающегося земляка, композитора Нургисы Тлендиева, стало еще одним важным шагом в повышении статуса домбры и национального музыкального искусства. По его словам, заложенные великим композитором традиции сегодня успешно продолжаются в регионе.

Аким области сообщил, что в регионе на системной основе работают кружки и творческие коллективы, занимающиеся развитием искусства исполнения кюев. Только в текущем году наши музыканты достойно представили Казахстан на международных мероприятиях в Китае, Марокко, Франции и странах тюркского мира, исполняя национальные произведения на домбре. Международный опыт способствует профессиональному росту молодых талантов и укрепляет школу традиционного музыкального искусства региона.

Почетным гостем праздничного вечера стал композитор, кюйши, заслуженный артист Казахстана Секен Турысбек. Он отметил высокий уровень организации мероприятия и подчеркнул особое значение Национального дня домбры.

Фото: акимат Алматинской области

"С тех пор как День домбры стал официальным праздником, мы видим, что молодых исполнителей становится все больше. Это вдохновляет и вселяет уверенность в будущее. Однако помнить о ценности домбры нужно не только в праздничный день. Как писал Кадыр Мырза Али: "Настоящий казах – не просто казах, настоящий казах – это домбра". Поэтому национальный инструмент должен занимать почетное место в каждом доме, тогда и будущие поколения будут с уважением относиться к его неповторимому звучанию", – сказал известный музыкант.

Фото: акимат Алматинской области

Праздничную программу также украсили выступления заслуженного деятеля Казахстана Гульмиры Сариной, группы "Алатау серілері", камерного оркестра "Ақ жауын" и артистов Алматинской областной филармонии имени Суюнбая. Их исполнение лучших произведений национального искусства подарило зрителям яркие эмоции и атмосферу настоящего духовного единения.