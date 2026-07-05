Более 100 мероприятий объединили жителей Западно-Казахстанской области в День домбры

В первое воскресенье июля Западно-Казахстанская область вместе со всей страной отмечает Национальный день домбры. Праздничные мероприятия проходят во всех 12 районах региона и в Уральске, объединяя тысячи жителей разных возрастов, сообщает Zakon.kz.

В программе – концерты, творческие акции, конкурсы домбристов, соревнования по национальным видам спорта, марафоны, выставки и массовые флешмобы.

С самого утра праздничная атмосфера царит на центральных площадях городов и сел, в домах культуры, парках и общественных пространствах. Здесь звучат бессмертные произведения великих казахских кюйши – Курмангазы, Даулеткерея, Дины Нурпеисовой, Казангапа и других мастеров домбрового искусства. Особое внимание в этом году уделено вовлечению детей и молодежи.

Фото: акимат ЗКО

Например, в Бурлинском районе проходит масштабный флешмоб с участием около 300 воспитанников музыкальных школ и творческих коллективов. Одновременно исполняя знаменитые казахские кюи, юные домбристы демонстрируют преемственность поколений и уважение к национальным традициям.

Праздничные мероприятия вышли и за пределы концертных площадок. В Уральске необычной творческой сценой стал городской общественный транспорт. Во время движения автобусов воспитанники музыкальных школ исполняют для пассажиров знаменитые казахские кюи на домбре, создавая праздничную атмосферу прямо в пути. Неожиданный музыкальный подарок вызвал живой отклик у горожан: многие снимали выступления на телефоны, аплодировали юным музыкантам и подпевали знакомым мелодиям.

Фото: акимат ЗКО

По словам организаторов, главная цель Дня домбры – сохранить богатое музыкальное наследие казахского народа, популяризировать национальное искусство и передать любовь к традиционной музыке молодому поколению. Именно поэтому классические концертные программы дополняются современными форматами – флешмобами, творческими акциями, интерактивными площадками и открытыми выступлениями. Кульминацией празднования станет музыкальный марафон "Домбыра – дәуір үні", который вечером пройдет в Уральске.

Фото: акимат ЗКО

В торжественном мероприятии примет участие руководство области. Перед жителями и гостями региона выступят оркестр казахских национальных инструментов имени Даулеткерея, ведущие артисты и творческие коллективы области.

Завершится праздник совместным исполнением известных казахских кюев, символизирующим единство поколений и уважение к национальному наследию.

Житель Уральска Ерлан Сагындыков считает, что Национальный день домбры давно стал праздником, объединяющим людей независимо от возраста.

"Домбра – это не просто музыкальный инструмент. Это символ нашей истории, культуры и национального духа. Когда видишь, с каким вдохновением дети играют на домбре, понимаешь, что наши традиции продолжают жить. Такие праздники помогают молодежи почувствовать связь со своими корнями и воспитывают уважение к культурному наследию", – говорит он.

Ежегодно Национальный день домбры становится одним из самых ярких культурных событий лета. В этом году праздничная программа в Западно-Казахстанской области вновь показала, что интерес к традиционной музыке и национальной культуре продолжает расти, объединяя жителей региона вокруг главного символа казахского музыкального искусства.