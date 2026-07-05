Руководство ЮНЕСКО поздравило казахстанцев с Национальным днем домбры и высоко оценило усилия Казахстана по сохранению домбры, национального наследия казахского народа, и передаче этой ценности будущим поколениям, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя генерального директора организации по вопросам культуры Найефа аль-Файеза, домбра является общим культурным достоянием не только казахского народа, но и всего человечества.

Искусство игры на домбре, кюй, с 2014 года включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Эта уникальная музыкальная традиция связывает людей с их историей, современностью и друг с другом. ЮНЕСКО всецело поддерживает то особое внимание, которое Казахстан уделяет домбре, и те шаги, которые предпринимаются для передачи этой ценности из поколения в поколение, сказал Найеф аль-Файез.

Он также отметил, что ЮНЕСКО высоко ценит инициативы Казахстана в области сохранения национального наследия.

ЮНЕСКО высоко оценивает шаги Казахстана по сохранению этого уникального музыкального наследия и передаче его в дар будущим поколениям, добавил заместитель генерального директора организации по культуре.

Напомним, что традиционное казахское искусство исполнения кюев было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в 2014 году. А в 2022 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошло юбилейное культурное мероприятие, посвященное 10-летию этого исторического события.

Сегодня звучание домбры нередко можно услышать и в стенах самой ЮНЕСКО. На культурных мероприятиях, проходящих с участием казахстанских дипломатов, звук национального инструмента звучит регулярно и повышает интерес зарубежной публики к казахской культуре.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Национальным днем домбры.