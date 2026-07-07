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События

Пополнение Красной книги: амурским тигрятам дали королевские имена в Караганде

тигры, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 11:57 Фото: gov.kz
В Карагандинском зоопарке выбрали имена для двойни амурских тигрят. Конкурс, который проходил в социальных сетях зоопарка, вызвал большой отклик: подписчики предложили более 300 вариантов, сообщает Zakon.kz.

По итогам голосования тигренка назвали Муфаса, а его сестру – Киара. Эти имена хорошо знакомы многим по истории о "Короле Льве" и, по мнению участников конкурса, отлично подходят полосатой паре.

"Признаюсь, выбор был непростым, но в итоге остановились на варианте Муфаса и Киара. Решение приняли комиссионно. Благодарим всех за активное участие", – рассказала директор Карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова.

Сейчас тигрята чувствуют себя хорошо, активно растут, набираются сил и уже стали любимцами посетителей. Пока малыши находятся рядом с матерью, но с каждым днем становятся все более самостоятельными и уверенно осваивают вольер.

тигры, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 11:57

Фото: gov.kz

По словам директора зоопарка, в будущем одного из полосатых питомцев хотят оставить в Караганде, а второго планируют обменять.

Амурский тигр – один из самых редких и крупных представителей семейства кошачьих и занесен в Красную книгу, поэтому каждое пополнение в зоопарках важно для сохранения популяции.

В этом году в Карагандинском зоопарке настоящий беби-бум. Помимо амурских тигрят, потомством обзавелись и другие обитатели. Молодняк появился у лошадей и верблюдов, шетлендских пони, европейских ланей, камерунских коз и других животных. Ожидается и новое пополнение.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 11:57
Амурские тигрята появились в Караганде

Немного ранее соощалось, что в зоопарке Алматы впервые почти за двадцать лет произошло пополнение у енотов-полоскунов – у пары Арчи и Беллы родились три детеныша.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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