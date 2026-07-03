Редкое пополнение: в зоопарке Алматы появились детеныши енотов впервые за 20 лет
Как рассказали в пресс-службе Алматинского зоопарка, малыши появились на свет 27 апреля, однако первые месяцы жизни провели в укрытии вместе с матерью. Самка Белла проявила себя как заботливая мать и долго не подпускала посторонних к потомству. Сейчас детеныши окрепли и начали выходить в открытый вольер, где посетители могут наблюдать за их первыми исследованиями окружающего мира.
Пол новорожденных пока не определен, поэтому имена им будут присвоены позже.
Как отметила руководитель отдела "Хищные млекопитающие" Гаухар Сергибаева, еноты рождаются весом всего 60-70 г, слепыми и глухими и полностью зависят от матери. В первые недели они питаются молоком, а затем постепенно переходят на взрослый рацион, включающий мясо, рыбу, овощи, фрукты и каши.
Семейство енотов обитает в дальнем вольере "леопардного круга" зоопарка – комплекса хищников напротив экспозиции с жирафами. Посетителям предлагают познакомиться с новыми обитателями, при этом подчеркивается важность соблюдения спокойствия для благополучия животных.
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