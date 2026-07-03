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События

Редкое пополнение: в зоопарке Алматы появились детеныши енотов впервые за 20 лет

В зоопарке впервые за 20 лет родились еноты-полоскуны, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 12:42 Фото: пресс-служба Алматинского зоопарка
В зоопарке впервые почти за двадцать лет произошло пополнение у енотов-полоскунов – у пары Арчи и Беллы родились три детеныша, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского зоопарка, малыши появились на свет 27 апреля, однако первые месяцы жизни провели в укрытии вместе с матерью. Самка Белла проявила себя как заботливая мать и долго не подпускала посторонних к потомству. Сейчас детеныши окрепли и начали выходить в открытый вольер, где посетители могут наблюдать за их первыми исследованиями окружающего мира.

Пол новорожденных пока не определен, поэтому имена им будут присвоены позже.

Редкость в зоопарке Алматы: впервые за 20 лет появились детеныши енотов, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 12:42

Фото: пресс-служба зоопарка Алматы

Как отметила руководитель отдела "Хищные млекопитающие" Гаухар Сергибаева, еноты рождаются весом всего 60-70 г, слепыми и глухими и полностью зависят от матери. В первые недели они питаются молоком, а затем постепенно переходят на взрослый рацион, включающий мясо, рыбу, овощи, фрукты и каши.

Семейство енотов обитает в дальнем вольере "леопардного круга" зоопарка – комплекса хищников напротив экспозиции с жирафами. Посетителям предлагают познакомиться с новыми обитателями, при этом подчеркивается важность соблюдения спокойствия для благополучия животных.

Ранее гигантскую древнюю гостью из Амазонки показали в зоопарке Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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