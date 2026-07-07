67 подозреваемых и ущерб в 4,7 млрд тенге: КНБ опубликовал статистику по коррупции за месяц

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 7 июля 2026 года, раскрыли масштабы коррупции в стране за июнь, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, за прошлый месяц Службой по противодействию коррупции (СПК) КНБ зарегистрировано 125 коррупционных правонарушений.

Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как:

взяточничество (97),

мошенничество (9),

злоупотребление должностными полномочиями (8),

хищение (7),

служебный подлог (3),

превышение власти (1).

Также известно, что признаны подозреваемыми по уголовным делам 67 лиц.

"Завершено расследование 149 уголовных дел, из них 129 направлено в суд". Пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 4,7 млрд тенге.

"Возмещено в бюджет 2,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 971,4 млн тенге", – добавили в комитете.

1 июля стало известно о результатах деятельности Пограничной службы КНБ за июнь. За отчетный период в пограничной зоне задержан 5281 нарушитель законодательства Казахстана, из них 4493 иностранца.