67 подозреваемых и ущерб в 4,7 млрд тенге: КНБ опубликовал статистику по коррупции за месяц
Фото: Zakon.kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 7 июля 2026 года, раскрыли масштабы коррупции в стране за июнь, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным ведомства, за прошлый месяц Службой по противодействию коррупции (СПК) КНБ зарегистрировано 125 коррупционных правонарушений.
Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как:
- взяточничество (97),
- мошенничество (9),
- злоупотребление должностными полномочиями (8),
- хищение (7),
- служебный подлог (3),
- превышение власти (1).
Также известно, что признаны подозреваемыми по уголовным делам 67 лиц.
"Завершено расследование 149 уголовных дел, из них 129 направлено в суд".Пресс-служба КНБ РК
Также отмечено, что сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 4,7 млрд тенге.
"Возмещено в бюджет 2,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 971,4 млн тенге", – добавили в комитете.
1 июля стало известно о результатах деятельности Пограничной службы КНБ за июнь. За отчетный период в пограничной зоне задержан 5281 нарушитель законодательства Казахстана, из них 4493 иностранца.
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