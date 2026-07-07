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События

67 подозреваемых и ущерб в 4,7 млрд тенге: КНБ опубликовал статистику по коррупции за месяц

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 7 июля 2026 года, раскрыли масштабы коррупции в стране за июнь, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, за прошлый месяц Службой по противодействию коррупции (СПК) КНБ зарегистрировано 125 коррупционных правонарушений.

Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как:

  • взяточничество (97),
  • мошенничество (9),
  • злоупотребление должностными полномочиями (8),
  • хищение (7),
  • служебный подлог (3),
  • превышение власти (1).

Также известно, что признаны подозреваемыми по уголовным делам 67 лиц.

"Завершено расследование 149 уголовных дел, из них 129 направлено в суд".Пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 4,7 млрд тенге.

"Возмещено в бюджет 2,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 971,4 млн тенге", – добавили в комитете.

1 июля стало известно о результатах деятельности Пограничной службы КНБ за июнь. За отчетный период в пограничной зоне задержан 5281 нарушитель законодательства Казахстана, из них 4493 иностранца.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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