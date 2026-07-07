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Общество

КНБ предотвратил незаконный ввоз в Казахстан запрещенного с 2024 года товара на полмиллиарда тенге

фура, товар, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:31 Фото: gov.kz
Сегодня, 7 июля 2026 года, в Пограничной службе (ПС) Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана рассказали о пресечении провоза вейпов, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что 29 июня в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" Костанайской области Погранслужбой КНБ пресечена попытка незаконного ввоза на территорию страны крупной партии вейпов.

"Запрещенный товар в количестве 27 624 штук обнаружен в прицепе грузового автотранспорта среди другого груза. По предварительным оценкам, стоимость изъятых электронных систем потребления составляет 500 млн тенге".Пресс-служба КНБ РК
вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 17:31

Фото: gov.kz

Отмечается, что материалы по данному факту переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения.

"В Казахстане действует запрет на ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них".Пресс-служба КНБ РК

20 июня 2024 года в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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