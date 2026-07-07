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Токаев приветствовал запуск вещания крупного международного телеканала на казахском языке

председатель совета директоров Euronews Педро Варгас Давид, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:52 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Euronews Педро Варгаса Давида. Об этом 7 июля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

На встрече были обсуждены перспективы расширения взаимодействия с одним из ведущих мировых телеканалов.

Глава государства отметил, что Euronews занимает уникальное место среди мировых медиакорпораций благодаря своей репутации, основанной на беспристрастном освещении событий и предоставлении широкой аудитории достоверной информации.

Президент подчеркнул, что с момента открытия в Астане регионального офиса в 2024 году Euronews стал активнее освещать политическую, экономическую и культурную жизнь Казахстана и Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал запуск вещания Euronews на казахском языке, назвав это ярким подтверждением взаимовыгодного сотрудничества.

Как заявил Педро Варгас Давид, казахский язык станет первым языком народов Центральной Азии в линейке медиасети.

Руководитель Euronews поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции, отметив, что принципы и ценности, заложенные в Основном законе, демонстрируют приверженность руководства страны построению более сильного и прогрессивного государства.

Собеседники обменялись мнениями о результатах недавнего официального визита президента Казахстана в Брюссель.

Как подчеркнул Педро Варгас Давид, европейская аудитория положительно восприняла тезисы статьи Касым-Жомарта Токаева о перспективах расширенного стратегического партнерства Астаны с Европейским союзом, вышедшей на Euronews накануне визита.

Отмечено, что, по мнению европейских экспертов, отношения между ЕС и Казахстаном развиваются по восходящей и обретают беспрецедентный характер долгосрочного плодотворного сотрудничества.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы реализации совместных инициатив, которые позволят интегрировать регион в глобальное информационное пространство и шире представить мировой общественности достижения Казахстана.

председатель совета директоров Euronews Педро Варгас Давид, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 16:52

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что международный телеканал Euronews впервые начнет регулярно выпускать новости на казахском языке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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