Крупное международное СМИ впервые запустит выпуски новостей на казахском языке

Международный телеканал Euronews впервые начнет регулярно выпускать новости на казахском языке. О запуске нового проекта сообщили 7 июля 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК), передает корреспондент Zakon.kz.

Первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков отметил, что реализация проекта имеет особое значение для дальнейшего укрепления статуса государственного языка, развития отечественного медиапространства и расширения доступа граждан к качественному международному информационному контенту.

"Запуск новостных выпусков Euronews на казахском языке – значимое событие для отечественного информационного пространства. Впервые один из ведущих международных новостных телеканалов начинает регулярный выпуск международных новостей на государственном языке Казахстана. Это важный шаг в укреплении позиций казахского языка в глобальном информационном пространстве, расширении доступа граждан к объективной международной повестке и дальнейшем развитии современной медиасреды нашей страны", – отметил Канат Искаков.

Председатель Совета директоров Euronews Педро Варгас Давид дополнил, что запуск казахоязычной версии новостей отражает стратегический курс телеканала на расширение языкового многообразия и обеспечение доступа аудитории разных стран к независимой международной журналистике.

"Для Euronews запуск новостей на казахском языке является важной вехой в развитии нашей международной сети. Мы последовательно расширяем языковое присутствие телеканала, делая качественную международную информацию доступной для все большего числа зрителей. Казахстан является для нас ключевым партнером в Центральной Азии, и мы высоко ценим поддержку правительства РК в реализации этого проекта. Уверен, что наше сотрудничество будет и дальше успешно развиваться", – сказал Педро Варгас Давид.

Он также рассказал, что со временем весь контент Euronews будет доступен на казахском языке. На первом этапе часть материалов сохранит оригинальную озвучку с субтитрами, однако в дальнейшем телеканал планирует полностью перейти на казахский язык. Что касается архивных материалов, выпущенных ранее, то, по его словам, их перевод на казахский язык пока не планируется.

В свою очередь шеф-бюро Euronews в Астане Боян Бркич отметил, что запуск казахоязычной версии новостей открывает для телеканала новый этап. До этого Euronews рассказывал международной аудитории о Казахстане, знакомя зрителей в 140 странах с природой, культурой, традициями и возможностями страны.

"С августа 2025 года мы выпустили более 40 эпизодов нашего сериала "Современные кочевники". В них показаны прекрасные места Казахстана, богатство культуры, традиций, но и современные вещи тоже. Также у нас было более 20 эпизодов сериала под названием "Голоса из Центральной Азии", где мы предоставили возможность интересным, важным, уникальным, харизматичным людям Казахстана – а в Казахстане, мы знаем, есть очень много хороших людей, – просто рассказать о себе, представить себя и свои захватывающие занятия. В более чем 20 эпизодах нашей программы про бизнес, которая называется East-West Connect ("Восток – Запад соединяет"), мы объяснили иностранному бизнес-сообществу, и это для нас очень важно, почему выгодно, перспективно и интересно инвестировать в Казахстан. Какие хорошие условия здесь созданы правительством, чтобы страна росла, чтобы инвесторам было интересно вкладывать деньги", – озвучил он.

Он также рассказал, что за это время Euronews подготовил ряд специальных программ, посвященных ключевым для Казахстана событиям, включая международные и экологические саммиты, крупные конференции, а также принятию новой Конституции. По его словам, в материалах телеканал неизменно уделял особое внимание развитию отношений Казахстана с Европой, его роли на ключевых торговых маршрутах и потенциалу страны как надежного партнера для европейских государств.

Боян Бркич поделился, что запуск казахоязычного вещания открывает новое направление работы Euronews. Теперь телеканал будет не только знакомить международную аудиторию с Казахстаном, но и рассказывать казахстанским зрителям о наиболее важных событиях, происходящих в Брюсселе и других странах мира.



"Для этого мы приняли в нашу замечательную команду троих молодых специалистов, которые занимаются локализацией программ. Все они – выпускники факультетов международной школы журналистики Университета имени Максута Нарикбаева", – озвучил спикер.

По информации телеканала, на казахский язык будут переводиться и озвучиваться международные новостные выпуски, заголовки, экранная графика и большинство эфирных элементов. Согласно структуре вещания, из 497 единиц ежедневного контента 436 будут адаптированы для казахоязычных зрителей. Остальная часть эфира будет посвящена европейским новостям на английском языке.

Проект будет реализован поэтапно: сначала в будние дни новости будут доступны на YouTube-канале по ссылке, а затем на телевизионных и других медиаплатформах.

19 декабря 2024 года региональный офис Euronews открыли в Казахстане.