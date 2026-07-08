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События

Четыре года обогащались на недрах Казахстана: ущерб превысил 2 млрд тенге

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 09:48 Фото: pexels
Специализированная природоохранная прокуратура Карагандинской области раскрыла многолетнюю схему незаконной добычи железной руды, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования было установлено, что одно из предприятий области на протяжении четырех лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило ее за границу.

В результате государству причинен ущерб более 2 млрд тенге.

"Трое фигурантов взяты под стражу, арестовано имущество на сумму свыше 360 млн тенге", – говорится в официальном сообщении прокуратуры области за 8 июля 2026 года.

В итоге Шетским районным судом Карагандинской области трое подсудимых признаны виновными в незаконном недропользовании и осуждены к различным срокам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

7 июля 2026 года сообщалось о том, что казахстанца арестовали после скандала с врачом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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