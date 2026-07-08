Четыре года обогащались на недрах Казахстана: ущерб превысил 2 млрд тенге
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Специализированная природоохранная прокуратура Карагандинской области раскрыла многолетнюю схему незаконной добычи железной руды, сообщает Zakon.kz.
В ходе расследования было установлено, что одно из предприятий области на протяжении четырех лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило ее за границу.
В результате государству причинен ущерб более 2 млрд тенге.
"Трое фигурантов взяты под стражу, арестовано имущество на сумму свыше 360 млн тенге", – говорится в официальном сообщении прокуратуры области за 8 июля 2026 года.
В итоге Шетским районным судом Карагандинской области трое подсудимых признаны виновными в незаконном недропользовании и осуждены к различным срокам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
7 июля 2026 года сообщалось о том, что казахстанца арестовали после скандала с врачом.
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